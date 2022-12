Le presentamos a don Juvenal, el abuelito que pidió un litro de Cacique para Navidad

Don Juvenal pidió un inusual regalo para esta Navidad.

Don Juvenal Rodríguez Azofeifa, de 101 años, saltó a la fama porque su deseo de Navidad es un litro de Cacique, así como lo lee, pero lo más curioso de todo es que este abuelito casi no toma, pero se le antojó un buen riendazo.

“No es que me guste tomar, pero me lo bebo, de poquito en poquito, porque no quiero montarme en la parranda. O para no despreciarle, puede ser un trago un poco dulcete, que sea fuertecito, pero no mucho”, contó el simpático abuelito.

Resulta que el Hogar para ancianos de Guápiles está realizando una bonita campaña para que don Juvenal y los demás viejitos del hogar sean adoptados por padrinos o madrinas que les quieran dar el regalo que tanto anhelan para esta Navidad.

Lo mejor de todo es que doña Ana María Castro, directora del hogar, nos contó que fueron contactados por la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y este martes les harán una visita con algunos regalos para los residentes del hogar y por supuesto don Juvenal se podrá pegar un buen riendazo.

Trabajador

Don Juvenal trabaja todos los días la tierra. (Cortesía)

Doña Ana también nos contó que don Juve tiene 20 años de vivir en el Hogar, llegó el 2 de febrero del 2002 y nació el 31 de julio de 1921.

Es el segundo de mayor edad de los residentes del hogar, solo por detrás de don Guadalupe Ortiz Gonzaga, quien este lunes festejó sus 102 años.

“Es un señor superactivo. Me imagino que trabajó siempre en la tierra porque pasa todo el día deshierbando y sacando piedras en la propiedad del hogar que es de 2,5 hectáreas, entonces tiene cómo entretenerse”, contó la directora.

Y lo hace a pura mano, porque no tiene machete ni herramientas para limpiar.

Don Juve todos los días se levanta bien tempranito, a las cinco de la mañana, y se va a trabajar hasta las 7:30 a.m. que regresa a desayunar para agarrar fuerzas y sigue trabajando hasta el mediodía que almuerza, ya en la tarde se toma un cafecito y no le gusta mucho comer, entonces su cena es un pancito dulce con agua dulce.

“Juvenal es el legítimo campesino, representa al tico 100%, ¡Ahí no hay Chibolo ni Juan Vainas, ahí lo que hay es puro Juvenal!”, contó doña Ana.

También es de personalidad fuerte, casi que se tiene que hacer lo que él dice, No comparte mucho con sus compañeros, solo pasa trabajando y comparte con su familia el día de su cumpleaños con un quequito.

“Nunca me casé, ni tengo hijos. Nací en Heredia donde trabajé algunos años y luego estuve en Limón y otras partes y ahora estoy aquí hallado”, le dijo a La Teja.

Asegura que quiere vivir hasta que Dios quiera, pero no le gusta estar de vago, por eso trabaja la tierra de domingo a domingo.

Don Juve está enterito, no padece de nada. (Cortesía)

Buena salud

Si usted es de los que pensó que un trago de Cacique le puede hacer daño, que va, don Juve está mejor que un chiquillo de veinte, no padece ni de presión alta.

“A los que nos han criticado, les digo que la mayoría de las personas en fechas importantes, como el 24 de diciembre, nos reunimos con los familiares y a los que les gusta tomar, lo hacen. Esta es la casa de todos los residentes y si ellos pueden tomarse un trago o una cerveza, que lo hagan. Por ser adultos mayores no han perdido el derecho a decidir si quieren hacerlo”, explicó doña Ana.

Don Guadalupe Ortiz, le gana a don Juvenal por seis meses, tiene 102 años. (Facebook Hogar de Ancianos de Guápiles)

“Todo con medida se puede hacer, si Juvenal quiere un trago de Cacique, se lo vamos a dar, porque somos su familia y cambiarles un poco su día a día”, aseguró doña Ana.

Él está muy lúcido y se puede echar una conversadita sin problemas, solo que no es de mucho hablar.

Siempre ha mantenido una vida muy saludable, solo fumó por dos años en su juventud y luego de que el doctor le dijo que si quería vivir más años dejara de hacerlo, lo hizo.

Faltan dos

En el hogar viven 30 abuelitos y solo dos no se apuntaron a la foto, uno de ellos es don Nicolás Sánchez, quien pidió unos chicharrones con patacones de regalo de Navidad, la otra es Claudia Velázques quien aún no se decide por lo que quiere.

Este 23 de diciembre será la fiestica donde les darán los regalos. La pachanga inicia las 11 a.m. y los abuelos son de patada larga, porque termina a las 5 p.m., nos confesaron que a casi todos les gusta bailar y cantar en karaoke.

La mayoría de los residentes tienen más de 70 años.