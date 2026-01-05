¡Le programaron la cita hasta el 2054! ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para disminuir las listas de espera?

Las listas de espera se han convertido en un grave problema en el sistema de salud de Costa Rica, pues muchos pacientes, que están sufriendo de dolor por alguna enfermedad, deben esperar meses o incluso años para que los atiendan.

Johnny Méndez es uno de los muchos casos que aún esperan ser atendidos en algún centro médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Él sufre de un desgaste en el tobillo derecho que le provoca un dolor insoportable, limitándolo al punto de no poder caminar más de 200 metros.

“Hace como un año me comenzó a molestar y fui a 17 sesiones con la fisioterapeuta. La doctora me remitió al fisiatra. Fui a principio del 2025 a sacar cita con el fisiatra y me la pusieron a un poquito más de un año, pero me la adelantaron ahora a diciembre.

“El fisiatra me atendió y mandó a sacar las radiografías que determinaron que tengo un desgaste en el tobillo. Mandó una referencia a ortopedia en el Hospital de San Carlos”, contó Méndez, un ingeniero forestal.

Cuando fue a sacar la cita en diciembre para ortopedia, la encargada le indicó que el centro médico no cuenta con especialistas de esta área. Ella le dijo que tiene cita hasta el 6 de febrero del 2054, lo cual sorprendió al adulto de 68 años. ¿Y cómo no?

Él creyó que era una broma, pero lamentablemente es la realidad que vive el país actualmente. La encargada le afirmó que cuando nombraran a un ortopedista para ese hospital, puede que lo atiendan antes.

Este es uno de los temas que urge solucionar en Costa Rica, por eso buscamos qué proponen los candidatos presidenciales para ponerle fin a este calvario que vivimos los ticos.

Álvaro Ramos

El candidato del Partido Liberación Nacional (PLN) incluyó un plan para atender las listas de espera, con el cual pretende establecer metas anuales de reducción y mecanismos de gestión de citas, con énfasis en cirugías y procedimientos críticos.

Sin embargo, en su plan de gobierno, no se explica de forma detallada cuáles serán las metas anuales, así como los mecanismos que se implementarían para reducir las listas.

Claudia Dobles

La candidata de la coalición Agenda Ciudadana establecería un plan de trabajo que aproveche el trabajo en red y la innovación en gestión, sin la privatización de servicios que fragmente la atención, incremente costos y debilite las capacidades institucionales.

Con este plan, en su eventual gobierno buscaría una gestión hospitalaria eficiente, fortalecimiento del talento humano y la innovación tecnológica.

Para mejorar la gestión hospitalaria, articularía la gestión en red, coordinando entre ebáis, clínicas y hospitales, para la atención de las listas de espera, así asegurar acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud.

Además, incrementaría la formación y contratación de especialistas para atender a los pacientes, así como establecer incentivos vinculados al cumplimiento de metas de reducción de listas de espera.

Dobles también potenciaría la innovación tecnológica y digital para agilizar la gestión de sistema de salud mediante la ampliación de funciones y uso del EDUS y otras tecnologías.

Ariel Robles

En su plan de gobierno, el candidato del Partido Frente Amplio presentó una serie de propuestas para atender esta problemática, por ejemplo, implementar una estrategia en coordinación con el CENDEISSS, para ampliar los cupos y el proceso de formación de especialistas.

También se realizaría una auditoría nacional sobre las necesidades de recurso humano de cada institución, ampliar los horarios de atención en los centros de salud, mejorar la coordinación entre diferentes departamentos de los centros de salud, mejorar las condiciones laborales del personal de salud de la CCSS y más.

Eliécer Feinzaig

El candidato del Partido Liberal Progresista señaló que es necesario que la CCSS amplíe los cupos de especialización, permitiendo que más médicos accedan a programas de residencia, de esta forma que haya suficiente personal en las especialidades críticas.

Asimismo, propuso acelerar la contratación de médicos especialistas extranjeros, expandir el modelo de clínicas móviles para llegar a comunidades remotas, implementar una estrategia nacional para reducir listas de espera quirúrgica y de especialidades por medio de gestión digitalizada de citas y contratación de jornadas extraordinarias, y ejecutar alianzas público-privadas para utilizar la capacidad instalada no utilizada en el sector privado, así aliviar la presión sobre los servicios de salud pública.

Laura Fernández

La candidata del Partido Pueblo Soberano abordó de forma breve la problemática de las listas de espera. Ella señaló que se debe intervenir de forma inmediata y técnica al sistema de listas de espera mediante más alianzas con universidades y el sector privado para asegurar que los tiempos de atención se reduzcan.

Además, indicó que se debe actualizar en su totalidad los manuales de puestos y procedimientos autorizados a todos los profesionales en ciencias médicas para que se maximice e intensifique la práctica clínica de los profesionales y se descongestionen las listas de espera con médicos especialistas.

Juan Carlos Hidalgo

El candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) indicó que en su eventual gobierno reduciría las listas de espera, ya sea en cirugías, diagnósticos y consulta especializada, en 24 meses.

Para ello, implementaría jornadas extraordinarias con gestión orientada a resultados y priorización clínica según urgencia.

También se utilizarían servicios quirúrgicos privados cuando sean costo-efectivos y tecnologías como cirugía ambulatoria para aumentar la productividad quirúrgica.

Si usted quiere ver los planes de gobierno de cada uno de los 20 candidatos presidenciales, puede encontrarlos completos a través de la página web del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).