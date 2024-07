Lector confesó que sintió como si se hubiera ganado la lotería con La Teja y Ópticas Münkel

Don Fernando Castillo Camacho activó y ganó. cortesía

Fernando Castillo Camacho activó nuestro código este domingo 7 de julio, y gracias a esa simple acción se ganó una tarjeta de regalo por 200 dólares (poco más de 106 mil colones), canjeables en Ópticas Münkel.

Este vecino de Alajuela nos contó que quedó muy contentó con el regalo, ya que era la primera vez que ganaba. Además, nos comentó qué iba a hacer con el premio.

“Este premio me cayó como anillo al dedo. Se lo voy a dar a mi hija, Priscila Castillo Eduarte, quien cumple quince años el próximo 25 de julio, es un regalo adelantado, y, además, porque hace como dos años no se hace un cambio de lentes”, confesó don Fernando.

Para Castillo, de 50 años, este premio fue una sorpresa y una bendición, ya que se ahorra su buena plata.

“Desde hace años vengo probando suerte, pero hasta ahora se me dio. Para mí es una bendición, recibir esa llamada fue como ganarme la lotería”, contó.

Fernando es tan fiel lector de La Teja que todos los días la compra y la activa de una vez, de hecho nos contó que esta última vez la compró en un conocido supermercado cuando fue por los alimentos para el desayuno.

“En la casa no puede faltar La Teja. Me gustan todas las secciones, especialmente deportes porque soy manudo, pero con todas me mantengo informado. Una de las cosas que también me gusta es compartir el periódico con mi esposa y mis hijas”, detalló.

Este alajuelense nos contó que fabrica zapatos para niños y que tiene un emprendimiento llamado Chepitokidszap. También nos confesó que una de las cosas que más disfruta hacer en su tiempo libre es compartir en familia, escuchar música, especialmente rock and roll, e ir al campo con su familia.