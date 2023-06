Leonel Baruch dice cuándo y por qué demandará al presidente Rodrigo Chaves

Leonel Baruch dice que esperará para poner la demanda contra el presidente Rodrigo Chaves. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

El empresario Leonel Baruch dijo que acudirá a la justicia en busca de que se limpie su nombre de los ataques que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ha hecho contra él en repetidas ocasiones.

Este lunes 26 de junio, luego de la comparecencia que dio en la Comisión Especial de Financiamiento de Partidos Políticos Asamblea Legislativa, habló sobre el tema y dijo cómo procederá.

“Me parece que el señor presidente todos los miércoles en su circo ha utilizado, además de un lenguaje más propio de un capataz de finca que de un estadista, intimidando al fiscal general de que qué está pasando con el caso de la superestafa de Leonel Baruch de once mil millones de colones, eso me parece que es difamatorio, sobre todo existiendo ya a la luz pública un documento de la Tributación desde octubre del año pasado que claramente decía que yo no había cometido ningún fraude fiscal”, expresó Baruch.

El empresario dice que Chaves y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta han afectado su honor. Foto: Cortesía.

“Por su puesto me preocupa si hay una demanda por daños contra el presidente que tenga como resultado que las pague el pueblo, tampoco se vale. Voy a esperarme a tomar esa decisión y actuar cuando ya el presidente deje de serlo o esté por dejar de serlo y por lo tanto el costo de la defensa y los daños por lo que lo puedan condenar sean pagados de su bolsillo, no del de los costarricenses”, agregó.

La demanda sería por delitos contra el honor: injurias, calumnias y difamaciones de las que el empresario se siente víctima.

Baruch también recordó que ya presentó una demanda contra el ministro de Hacienda, Nogui Acosta; el director de Tributación, Mario Ramos; y la viceministra de Ingresos, Priscila Zamora, por los delitos de abuso de poder, difusión de información falsa y suplantación de páginas electrónicas.