Ley jaguar: diputados le dan durísimo al Gobierno por insistir y hacer show político

Los diputados de oposición están cansados de la insistencia de Rodrigo Chaves con el tema de la ley jaguar.

Este miércoles el mandatario anunció que harán un tercer intento en busca de un referéndum para cambiar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y las reacciones de los diputados no se hicieron esperar.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves simuló tener un lagunazo sobre Luis Amador, pero La Teja responde la pregunta que el presidente hizo

Rodrigo Chaves hacer un tercer intento con la ley jaguar. (Casa Presidencial)

Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, afirmó que el Gobierno debería de dejar de hacer show político y ponerse a trabajar.

LEA MÁS: Vuelve el jaguar arrepentido... Gobierno de Rodrigo Chaves insistirá, otra vez, con su proyecto estrella

“Se nos dijo que había un proyecto de ley que pretendía construir una Ciudad Gobierno en San José y una Marina en Limón, y que eso era ley jaguar. Hicieron ley jaguar uno, se declaró inconstitucional, hicieron ley jaguar 2, inconstitucional también, y ahora empiezan a evidenciar lo que en realidad era, una cortina de humo, un show político, porque en el fondo ni quieren hacer Marina, ni quieren construir la Ciudad Gobierno. Ahora lo único que quieren es reformar la ley de la Contraloría General de la República.

“Basta ya de estar haciendo shows políticos, por favor pónganse a trabajar, hay mucho que hacer por este país. Si quieren construir obra pública, aquí hay un proyecto de ley que ya está para darle primer debate en la Asamblea Legislativa, está listo", expresó el liberacionista.

LEA MÁS: Viajar a Centroamérica será más barato y Enrique Rivas, de la Mochilla de Kike, dice cómo aprovecharlo

Izquierdo agregó que si el Ejecutivo tiene un mejor proyecto, una idea concreta, puede presentarla a la Asamblea, pero él insiste en que el tema de la ley jaguar ya no es más que una distracción porque perdió el sentido con el que fue creada.

Óscar Izquierdo le pide al Gobierno que se ponga a trabajar. (Jorge Castillo)

Ley jaguar es una pérdida de tiempo y plata

El legislador Jonathan Acuña, del Partido Frente Amplio, también fue claro en decir que el nuevo intento del Gobierno es una pérdida de tiempo y plata.

“El Gobierno insiste en hacernos perder el tiempo en una discusión que no va a generar ninguna modificación al marco jurídico, porque ya hoy la Contraloría no puede intervenir dentro de administración activa, eso ha sido así siempre, entonces es una pérdida de tiempo de un Gobierno que no quiere aceptar los errores, y busca mantenerse en una constante campaña política. A este ritmo lo que veo es que luego vendrá el jaguar 4.0 que será, únicamente, el título”, aseveró el frenteamplista.

LEA MÁS: Ministro reconoció que invirtió ₡15 millones para polémico parque que impulsa Pilar Cisneros

En cuanto a la intención del Gobierno de llevar el trámite a doble vía con la solicitud de referéndum por medio de consulta popular, Acuña también fue crítico.

“Imagínese lo que es hacer al pueblo de Costa Rica gastar tres mil millones de colones, que es lo que cuesta hacer el referéndum para llevar a consulta un proyecto que no agrega ninguna novedad al marco jurídico, que reitera lo que ya es así... Yo lo que veo es una incapacidad de reconocer que ese proyecto que lo que pretendía era abrir las puertas a la corrupción, pegó con pared en la Sala Constitucional y que ahora lo que queda es nada”, añadió.

Johana Obando critica la insistencia del Ejecutivo en algo que está mal. (Albert Marín)

Gobierno insiste en el jaguar a sabiendas de que está malo

La diputada Johana Obando, del Partido Liberal Progresista, dijo que lo que el Gobierno pretende sí es posible, pues la ley jaguar puede ser enviada a una comisión y ahí ajustarse para ser aprobada, pero ella cuestiona que el Ejecutivo insista tanto en algo que está mal hecho.

“El problema es la estrategia del Ejecutivo de presentar un proyecto nuevamente malo, porque si rechazaron el primer jaguar, lo declararon inconstitucional, vuelven a presentar el segundo jaguar con los mismos problemas, las mismas inconstitucionalidades, sin importarle la pérdida de tiempo, es sobre todo una estrategia comunicacional para decirle a la gente: ‘nosotros estamos haciendo el esfuerzo, pero todo está en contra de nosotros, la Sala Constitucional, los diputados", expresó Obando.

Por su parte, la diputada oficialista Pilar Cisneros dice que espera que ahora sí se pueda llevar a cabo el referéndum y si no es por medio de la Asamblea Legislativa, entonces por medio de la iniciativa popular que presentó por tercera vez su esposo, Édgar Espinoza.

Ella dice que sí les da tiempo de recoger las 175 mil firmas que necesitarían, y es tan positiva que asegura que no necesitarán los nueve meses que da el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para recabarlas, sino que cree que en un mes lo lograrían.