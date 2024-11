Ley jaguar: ministra de la Presidencia, Laura Fernández, insiste en defender lo indefendible

La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, insiste en defender la polémica ley jaguar, aunque ya está más que demostrado que ese proyecto estrella del Gobierno no tiene futuro.

Ella llegó este martes a la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa para hablarle a los diputados sobre el proyecto de ley, cuyas versiones 1 y 2 fueron declaradas inconstitucionales. Ahora el Ejecutivo impulsa una especie de jaguarcito 3, que ya tiene un solo párrafo.

Laura Fernández llegó a la Asamblea Legislativa a defender el jaguar del Gobierno. (Marvin Caravaca)

Si por la víspera se saca el día, ese jaguar también tiene los días contados porque un informe de la Asamblea Legislativa anunció que ese proyecto de ley de un solo párrafo no aporta nada a la ley vigente. Lo que pretende la iniciativa es que la Contraloría no pueda cogobernar, algo que la ley actual ya especifica, así que no tiene sentido.

Pese a lo dicho por la Sala Constitucional y el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, Fernández insiste en defender el jaguar.

“El país necesita la ley jaguar para evitar que la Contraloría frene un proyecto tan grande como ciudad Gobierno cuando ni siquiera se habían terminado los estudios correspondientes", señaló la ministra.

El Gobierno se contradice con la ley jaguar

La diputada Carolina Delgado, de Liberación Nacional, dijo que las declaraciones de Fernández la confundían porque, pese a que decía que la ley jaguar era necesaria para sacar adelante Ciudad Gobierno y la Marina de Limón, la última versión de la iniciativa ya no tiene nada que ver con eso, solo pretende cambiar la Ley Orgánica de la Contraloría.

Rodrigo Chaves insiste en que la ley jaguar debe aprobarse. (Casa Presidencial)

El diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, también cuestionó a la ministra y le preguntó por qué el Gobierno insiste en contratar una figura no permitida por la ley para construir Ciudad Gobierno y no aplican un fideicomiso.

Fernández dijo que era porque un fideicomiso se reporta contablemente como endeudamiento, en cambio, una figura de arrendamiento, como la que quiere contratar el Gobierno, no se registra como deuda.

Ortega también le consultó a Laura Fernández si habrá un jaguar 4 y ella dijo que harán los jaguares que sean necesarios.