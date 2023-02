Libro hecho por tico de 6 añitos es todo un pegue en Amazon

Fernando Esquivel Vargas es un niño prodigio de tan solo seis años que se convirtió en el autor más joven del país.

Este vecinito de San Carlos publicó su primer libro digital en la plataforma de Amazon, una de las más reconocidas a nivel mundial y desde que salió ha sido todo un pegue.

Fernando Esquivel Vargas tienen solo 6 años autori del libro Gotitas Cristalinas

Henry Esquivel Monge, papá de Fernandito, conversó con La Teja para contarnos todos los detalles de su artista hijo y su obra.

“Tuvo una gran aceptación en Amazon, solo en la primera semana se bajaron más de cien copias digitales”, aseguró el orgulloso papá.

¿De qué habla el libro?

“Gotitas cristalinas”, es un cuentario que contiene siete cuentos para niños y fue publicado en enero de este año y duró alrededor de un año para poder salir a luz, pues desde que Fernandito tenía 5 años empezó a contarle a su papá cuentos que quería que estuvieran en un libro.

“El libro se llevó más o menos un año en el que él lo fue sacando poco a poco, todo el proceso del libro comenzó cuando él tenía cinco años, llegó a mi escritorio donde estaba trabajando y me dijo que quería escribir un librito de cuentos para niños”, asegura don Henry.

La imaginación de Fernandito lo llevó a idear historias y plasmarlas en su primer libro.

“La sorpresa mía fue cuando un día llegó y me dice: ‘papi, ya tengo uno, tengo el nombre’, y comenzó él a hacer los puntitos”, contó el papá del autor.

Libro Gotitas Cristalinas, contiene 7 diferentes cuentos.

De acuerdo con Henry Esquivel, su hijo le pedía que le leyera el cuento para saber si había quedado tal y como él lo había contado.

“Él llegaba, yo los escribía, él me pedía que se lo leyera y me decía, ‘papi, yo no dije eso’, o, ‘esa parte no la dije yo’, y así pues me fue corrigiendo él a su gusto”.

Por eso el papá de Fernandito manifiesta que este libro es completamente de su hijo. “Es su estilo, es a su gusto, todo lo que sale ahí es a como él lo quiso, pues es de su propia autoría”.

¿El autor más joven de Costa Rica?

Evelyn Ugalde Barrantes, directora de la editorial Cubrelibros, confirmó que Fernando Esquivel Vargas es el autor más joven actualmente en publicar en versión digital en el país.

“Samantha Fernández, costarricense, creó una historia a los cinco años y su madre Adriana la escribió para publicar, que se titula Los tres ratoncitos”, aclaró Ugalde, pero si nos referimos a libro publicado en versión digital, Fernandito sería el más joven.

Otros niños

Ugalde también nos habló de otros autores menores de edad costarricenses.

“Otros niños y niñas escritores como Hanna Jessinck publicó a los diez años, autora de La Ballena en la palmera; Nahomy Barrantes a los 11 años publicó Dana Sofía y la Señora Zanahoria; Victoria Fernández y su mamá Karla Alfaro publicaron Accionary libro, hecho entre las dos en pandemia”, refirió.

Niños escritores costarricenses

¿Cómo es Fernandito?

Fernando, a sus 6 años, es amante a las matemáticas, le gusta jugar, correr como todo niño de su edad, además de que le gusta que le lean cuentos e historias, siendo las fábulas sus favoritas, según nos contó su papá.

Don Henry, el papá de la criatura, es policía de la Fuerza Pública, y también es escritor y hasta el momento lleva cuatro libros publicados en Amazon, por lo que su hijo ya le había advertido que quería seguir sus pasos.

“Yo tengo cuatro libros publicados, a raíz de eso, pues como dicen aquí, el que ve, aprende, y así fue como le nació el gusanillo, él en sus entrevistas que le han hecho siempre ha dicho que él quería tener un libro como papá, entonces él adoptó la idea de hacer un libro de cuentos”.

Tanto padre como hijo tendrán una presentación en conjunto, en la que se presentarán por primera vez, en físico, el libro de Fernandito y los cuatro de su papá, el eventó será en la biblioteca Pública de Aguas Zarcas de San Carlos, el próximo 20 de abril.

“Él siempre me acompaña a todas las actividades literarias y siempre ha estado de la mano conmigo”.

Don Henry asegura que su hijo le ha expresado la intención de escribir un segundo libro y publicarlo, pero que están dejando que este primer escrito obtenga mayor alcance.