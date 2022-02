Lineth Saborío resbala y dice que minidevaluciones “han funcionado hasta hoy”

Lineth Saborío, candidata presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), no termina de salir de un error cuando está metida en otro.

Una de tantas. Lineth Saborío ocupa el segundo lugar en las encuestas. John Durán (JOHN DURAN)

El zafis más reciente es del 27 de enero y ocurrió en el espacio Voto2022, que trasmite Noticias Repretel por su Facebook de 3:30 p.m. a 4 p.m.

El periodista Randall Rivera estaba en el estudio y la candidata en otro sitio. El comunicador leyó una pregunta de Steven Cantón, quien veía la transmisión: “¿Qué piensa del incremento en el tipo de cambio (del dólar) y qué se puede hacer para evitar que siga aumentando?”.

Una parte de la respuesta de la aspirante del PUSC fue: “Costa Rica ya tiene bastante tiempo de tener las minidevaluaciones y es una política monetaria que nos ha funcionado hasta el día de hoy”.

Las minidevaluaciones son cosa del pasado, el Banco Central dejó de usarlas hace 16 años.

El especialista en finanzas Daniel Suchar entiende que doña Lineth no puede saberlo todo, pero le preocuparon dos cosas: que esté tan desactualizada en temas económicos y que el error en su respuesta es uno más de varios de las últimas semanas.

“Digamos que por esa respuesta errónea no se le puede juzgar, es como querer entender el mar con una gota. Lo que está sucediendo es que se nota muy débil en algunos temas, entonces, una debilidad y otra y otra más, eso sí me preocupa. Está en una seguidilla de errores muy preocupante”, afirmó.

Suchar, quien vio todo el programa Voto2022, rescata que --en general-- la candidata se paró bien, es decir, respondió con acierto.

No es directa

“Viene mostrando que no es concreta en las soluciones que ocupa el país; además, cometiendo errores de conocimiento o, mejor dicho, de desconocimiento, uno termina de verla participar con un sabor agridulce”, añadió.

“Espero que al menos tres asesores en economía la hayan puesto al día en el tema para que no vuelva a repetir ese error. Repito, el tema no es ese error de las minidevaluaciones, es que ya son varios y eso puede afectarle”, agrega Suchar.

Todo afecta

El politólogo Gustavo Araya no duda de que esos resbalones afectan a la candidata del PUSC.

“En la carrera por la presidencia del país no hay errores pequeños, todo afecta. El minuto de video con el error de doña Lineth se volvió viral en redes sociales, cuando a mí me llegó ya no podía reenviarlo a varias personas, no me dejaba, solo a una porque ya se había reenviado muchas veces. De eso hablo.

“Una desactualización de 16 años en un tema económico tan importante no es un error menor. Políticamente doña Lineth sigue afectando su imagen al evidenciar que es una persona sin el entendimiento de la situación real del país en varios campos, como la economía”, asegura el politólogo.

Cuidado. En últimos tres debates de esta semana, los expertos le recomiendan a Lineth Saborío tener mucho cuidado. Archivo. (Lilly Arce Robles.)

Mucho cuidado

El politólogo opina que doña Lineth debe ser mucho más cuidadosa esta última semana porque estará en tres debates con muchos ojos encima.

Este martes 1 de febrero es el de radio Monumental (11 a.m. en 93.5 FM, canal 11, canal 2 y por el Facebook de Noticias Monumental); el jueves 3 de febrero será el de Repretel Canal 6 (8 p.m.) y el viernes 4 de febrero el de Canal 7 (8 p.m.).

Araya dio este ejemplo con base en los porcentajes de intención de voto de los candidatos que encabezan las encuestas.

“Lo voy a poner así, en estos momentos de los 17 votos que tiene Figueres (José María), hay 15 seguros de ese voto, pero dos podrían irse, no están tan seguros; Fabricio Alvarado tiene 11 votos, 9 seguros y dos que no están seguros.

“En el caso de doña Lineth, tiene 15 votos, pero entre 3 y 5 no están tan seguros de votar por ella. Si sigue con errores en los debates podría perder hasta 5 y quedar con 10 y ahí sí que hasta Fabricio la supera. Eso es lo peligroso”.

Este 31 de enero, a las 3:17 p.m., Lineth Saborío publicó en su cuenta de Twitter: “Con relación al tipo de cambio, reconozco que utilicé el término equivocado. Me refería al sistema de flotación administrada que ha estado vigente en los últimos años”.