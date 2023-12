Llegó la feria “Hecho Aquí” con pura identidad costarricense y entrada gratis para toda la familia

La Feria Hecho Aquí con sello totalmente costarricense se desarrollará este fin de semana en las instalaciones de la Antigua Aduana y la Casa del Cuña donde le esperan productos muy originales y además, la entrada es gratis para toda la familia.

Será la novena edición de la feria, en la cual 265 emprendimientos de artesanías, diseño, artes visuales, sector editorial y literatura, gastronomía y otras, de diversas zonas del país, expondrán y venderán sus productos al público.

La feria tiene el sello tico. (MEIC)

Por ejemplo, la categoría de artesanía contará con 141 puestos; libros y editorial 35; agroindustria tendrá 25 stands; por citar algunos.

Todos estos emprendimientos cumplieron con el requisito esencial de ser un producto con identidad costarricense.

LEA MÁS: Empresa estadounidense ofrece 70 puestos de trabajo

Este año la feria presenta tendrá además una agenda cultural, de la mano de la Compañía Nacional de Teatro que presentará funciones como “Soldadito de Plomo”, “Sara y el Gigante que bajo el frío de las nubes”, “Personajes olvidados de la Navidad”, y “Una loca navidad”.

Zapatos como estos podría encontrar en la feria. (MEIC)

Además de adquirir sus regalos para Navidad, el público podrá disfrutar de actividades artísticas, ya que dentro del marco de la feria se realizará el lanzamiento del proyecto “Dínamo Sonoro”, que cuenta con el apoyo de la Asociación de Compositores y Autores Musicales y la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Musicales de Costa Rica.

La FHA estará abierta al público el viernes 8 de diciembre, de 9 am hasta las 8 p.m.; el sábado 9 de diciembre, de 10 a.m. a 8 p.m.; y el domingo 10 de diciembre, de 10 a.m. a 7 p.m., recuerde en la Antigua Aduana y Casa del Cuño.