Llovieron felicitaciones para joven que quitó basura bajo intenso aguacero

Un día cargado de felicitaciones fue el que tuvo Adrián Madrigal, el trabajador de la Municipalidad de San José a quien no le importó el aguacero que caía la tarde del lunes para detenerse a mover unas bolsas de basura que obstruian la alcantarilla y tenían inundada la calle.

Adrián Madrigal dejó su bicimoto a un lado y fue a levantar la bolsa de basura. (Cortesía)

Ese noble gesto permitió que en cuestión de minutos, la laguna que se había formado en la calle frente al Almacén Médico CoopeMédicos en Sabana Sur, se desapareciera, evitando algún accidente a motociclistas y peatones principalmente. Todo un acto de solidaridad desinteresada.

La Teja lo llamó para ver cómo había sido su día luego de haber salido hasta en la portada del diario y nos contó que le llovieron las felicitaciones.

Adrián Madrigal Delgado, empleado de la municipalidad de San José recibió muchas felicitaciones. (La Teja)

“Me abrazaron, me dieron la mano y me decían que me apoyaban por el ejemplo que era para ellos”, contó el servicial hombre de 37 años.

Subió las bolsas a la acera y problema arreglado.

También una señora en el centro de San José, por el Mercado Central donde los llamaron para atender una queja por una presunta arma tirada en una alcantarilla, se le acercó y le dio la bendición.

“Ojalá que no sea el único y que todo le salga bien, siga adelante y ejemplos como el suyo son los que hacen falta aquí”, le dijo la josefina.

Su abuelita, Berta Luz Mora Sánchez, quien no sabe ni leer ni escribir, vio la foto y comenzó a vacilarlo que ahora se lo iban a llevar a quién sabe dónde por ser famoso.