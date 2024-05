Lo bueno, lo malo y lo terrible del discurso de Rodrigo Chaves en la Asamblea Legislativa

El presidente Rodrigo Chaves dio este jueves la rendición de cuentas de su segundo año de Gobierno y el informe tuvo cosas buenas, malas y otras terribles.

Carlos Carranza Villalobos, del Programa de Análisis y Coyuntura de la Sociedad Costarricenses de la Universidad Nacional (UNA), analizó el discurso del presidente y detalló cuáles fueron las metidas de patas de Chaves.

Rodrigo Chaves hizo hasta amenazas en su rendición de cuentas. Foto: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

Carranza empezó diciendo que no hay una estructura única para una rendición de cuentas, ni tampoco una duración establecida, él dice que el discurso más corto lo dio José Figueres, duró 20 minutos y el más largo lo dio Rodrigo Carazo y fue de cuatro horas. Es este caso, Chaves se extendió unas dos horas.

El especialista explicó que lo que sí se espera siempre es que el informe sea preciso, concreto y plantee las principales áreas de Gobierno.

“No fue un informe clásico, tuvo tres o cuatro partes, inició diciendo dónde estaba el país cuando él asumió la presidencia, siguió con el escenario de la economía jaguar, planteó hacia dónde vamos y cerró con el tema del referéndum”, expresó Carranza.

Al especialista le costó decir qué fue lo bueno del discurso, pero habló de la fortaleza de la economía que efectivamente ha ido mejorando, pero recalcó que para que eso se esté dando, el Ministerio de Hacienda ha estado haciendo recortes en inversión social y eso nunca puede ser algo bueno.

El mandatario criticó fuertemente a la Asamblea Legislativa. Foto: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

Impulsa su imagen

Carranza explicó que en el discurso el presidente tocó temas sensibles e hizo ataques que tenían como fin reimpulsar su imagen, para ello solo dijo datos que le convienen.

Por ejemplo, dijo que 85 de cada 100 costarricenses no cree en el trabajo de los diputados, pero no citó la fuente del estudio que dice eso. Habló maravillas de su equipo de Gobierno, pero no mencionó el montón de denuncias que ha recibido la Fiscalía por situaciones de su mandato.

También aprovechó para, una vez más, hablar mal del Poder Judicial, el Legislativo y la Contraloría, culpando a esas instituciones de la falta de soluciones para los problemas del país.

El experto asegura que al hablar de los logros, olvidó lo mucho que falta por hacer, por ejemplo, habló de las mejoras en la conectividad de la educación, pero para nadie es un secreto que no hay una ruta clara de la educación.

En seguridad reconoció los problemas que está causando el narcotráfico y habló de que se contrataron mil policías, pero eso no es suficiente, se necesita invertir en preparación, tecnología y armas, porque hasta los delincuentes están mejor preparados que los cuerpos policiales.

Chaves dijo que apoyará el referéndum si los diputados no aprueban los proyectos de ley que él quiere. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca )

En cuanto al cierre, el referéndum, fue la peor parte porque prácticamente lanzó una amenaza a los diputados de que si no aprueban los proyectos que él quiere, apoyará el referéndum para que se aprueben a la fuerza, algo que no beneficia en nada el diálogo y la negociación.

Carranza finalizó argumentando que si bien es cierto el país debe dirigirse con la valentía de un jaguar, también se necesita mucha sapiencia y astucia, dos cosas que, para él, a Chaves le faltan.

Primero en atacar

El politólogo Gustavo Araya resaltó que Rodrigo Chaves es el primer presidente que usa sus rendiciones de cuentas para atacar a los otros poderes e instituciones, dice que hay otros presidentes que han criticado deficiencias del Estado, pero se han preocupado por tratar de resolverlas, en cambio Chaves solo ataca.

“Le guste o no a Rodrigo Chaves el Gobierno tiene que tener cotrapesos, no es una dictadura en la que todo le tienen que hacer caso. Miente cuando dice que la Asamblea Legislativa no le ha aprobado proyectos porque los de seguridad no servían y todos lo que ha presentado tienen bastante deficiencias.

Los ministros se mostraron complacidos con el discurso del mandatario. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“Además, la mitad del tiempo legislativo que son las sesiones extraordinarias le corresponden al Gobierno, si la Asamblea no ha trabajo más es porque el Gobierno no ha trabajo más, él es responsable del 50% de lo que se está quejando”, aclaró Araya.

En cuanto al tema del referéndum, el politólogo dice que ese es un distractor y coincide con Carranza en que es una amenaza.

“Es una intención de un dictador de gobernar sin frenos y contrapesos”, aseguró Araya.