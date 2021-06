“Está la posibilidad de que algunos colaboradores renuncien, pero la base que tendría el empleado para finalizar la relación laboral no puede ser por la no vacunación de sus compañeros de trabajo, sino que compruebe que existe un problema de salud para él y su familia por las condiciones higiénicas del lugar de trabajo e incumplimiento de medidas de prevención y seguridad, según el artículo 83 inciso g del Código de Trabajo. Es decir, en el caso de no cumplimiento de los lineamientos que ha establecido el Ministerio de Salud respecto a el covid-19”, explicó Quintero.