Lo que debe saber sobre el veto de Rodrigo Chaves a la ley para sacar a Costa Rica de lista gris

En los últimos días se ha hablado mucho del veto parcial que el presidente Rodrigo Chaves le dio al proyecto de ley para sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea.

Para entender el tema lo primero que hay que saber es que ese proyecto de ley se hizo necesario porque el país ingresó el pasado 14 de febrero a la lista de países y territorios no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE), es decir, la lista gris o negra.

El mandatario Rodrigo Chaves anunció que vetó de forma parcial el proyecto de ley. Foto: Presidencia. (Johanfred Bonilla)

La decisión de la UE se dio debido a que el país mantiene un “régimen de exención de ingresos de fuente extranjera perjudicial, y aún no ha resuelto este problema”. Esto, en sencillo, quiere decir que en Costa Rica el Ministerio de Hacienda decide con discreción cuáles empresas con operaciones en el país y que además hacen negocios fuera de las fronteras, deben pagar impuestos por esas platas que hacen con recursos ticos en otros países.

LEA MÁS: ¿Necesita sacar licencia, pasaporte o renovarlos? Esta información le interesa

Que el nombre de Costa Rica esté en esa lista afecta bastante porque le resta confianza y eso hace que naciones europeas, que podrían invertir en el país, prefieran no hacerlo.

En un intento por resolver ese tema, los diputados propusieron un proyecto de ley para corregir eso, pero en ese texto agregaron un artículo que es el que a Rodrigo Chaves y los diputados del partido de gobierno y del Frente Amplio no les hace nada de gracia, porque quita la obligación que tienen esas empresas que operan en el país de pagar impuestos por las ganancias que obtienen fuera de las fronteras ticas.

Todo parece indicar que podría haber un resello a la ley. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Daniel Suchar, experto en temas financieros, contó que la ley que están en juego fue tomada de una uruguaya que pretendía resolver el mismo problema.

“La irritación del presidente y de los diputados oficialistas y del Frente Amplio es que hay empresas, bancos, cooperativas, operadoras de pensiones, que agarran ese dinero y lo ponen en otra jurisdicción (otro país) y ellos (Chaves y esos diputados) están pidiendo que con las ganancias que tienen en esa otra jurisdicción paguen impuestos en Costa Rica, eso se llama renta mundial, pero la mayoría de diputados no está de acuerdo con eso, por eso quitaron la renta global extraterritorial del proyecto.

LEA MÁS: ¡Alerta! Hay noticias sobre el precio del petróleo y no son muy buenas

“Hay una fuerza de poderes entre los que dicen que sí y lo que dicen que no, el presidente de la República dice que eso da la oportunidad de que la gente pueda hacer inversiones en otro país y dejar la plata afuera y no pagar impuestos, pero no es así porque las empresas cuando hacen ese tipo de inversiones, si declaran esas ganancias en sus estados de resultados, queda evidenciado en los procesos de auditoría interna y externa, y por el otro lado, si en la jurisdicción que se está haciendo no se está pagando impuestos, no es culpa de Costa Rica, pero en la mayoría de ellas sí, ya se paga un impuesto por esa renta de capital que se da”, manifestó.

Los diputados tienen que correr para resolver el tema lo antes posible. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

Ahora los diputados deben correr para ver cómo solucionan el problema para que la ley quede lista antes del 3 de octubre y así Costa Rica salga de la lista gris.

Ellos tiene dos opciones: cambiar la parte con la que Chaves no está de acuerdo para que las empresas paguen por las ganancias que obtienen fuera del país o resellar el proyecto de ley, es decir, aprobarlo pese a que lo diga el presidente, pero para eso se necesitan 38 votos de los 57 votos en el plenario legislativo.

LEA MÁS: ¿Las motos tienen restricción vehicular?

El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, dijo que ellos conversaron el tema este lunes en reunión y parece que se van a inclinar por el resello.

Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista, asegura que en su fracción también apoyaría el resello.

Por su parte, Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana, dice también ellos están dispuestos a poner los votos para el resello de la ley.