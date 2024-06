Lo que le hicieron a esta familia en Heredia demuestra que hay gente sin corazón

Pedro es un gatito que está desaparecido desde el 23 de abril y sus dueños no pierden la fe de encontrarlo. Cortesía.

Una familia de Barva de Heredia no logra conciliar el sueño desde hace más de un mes, cuando uno de sus gatitos desapareció; sin embargo, aún conservan la esperanza de encontrarlo.

El minino, llamado Pedro, fue visto por última vez en la casa de Jonathan Berrios la madrugada del 23 de abril. Desde entonces, este joven, sus hermanos, Brayan y Shantal, así como su madre, Nuria, han movido cielo y tierra para dar con el paradero de la mascota, pero no han tenido éxito.

Jonathan conversó con La Teja y entre lágrimas contó por qué la mascota es tan importante para su familia y reveló que aunque los días pasen, siguen esforzándose por recuperar al gatito. Han dejado carteles por varios lugares de Heredia, esperando que alguien pueda identificar a este gato mestizo.

“Nuestra teoría es que se lo robaron porque él es muy confiado y se dejaba acariciar por cualquiera persona, ese día mi hermano me escribió al trabajo y me dijo que Pedro no estaba por ningún lado y hasta la fecha lo seguimos buscando, pegando carteles por todos lados”, afirmó.

Maullidos de amor

En la casa de esta familia herediana son amantes de los animales: con ellos viven los perritos Shakira y Luky, que están a cargo de Jonathan; Vagira y La vaca, dos gatitas que eran como las hermanas de Pedro y que eran cuidadas por su hermana. Brayan, su hermano, era quien se hacía cargo de Pedro y es quien está más afectado con su desaparición.

Jonathan recordó cómo fue que este animalito llegó a sus vidas.

“En ese entonces vivíamos en otra casa, habíamos perdido un gato porque lo pusimos a dormir, estaba enfermito. Nos sentíamos muy dolidos por esa pérdida y días después, mi hermana vio a un gatito en la cochera. Le pedí que le diera agua y alimento y se quedó, no le importó que hubieran perros en la casa y cuando lo vimos ya dormía en los sillones y hasta se metía a los cuartos.

Jonathan Berrios (con camisa blanca) y su familia trabajan sin descanso por recuperar a la mascota. Cortesía.

“Mi mamá un día nos dijo que entró ‘Como Pedro por su casa’ y por eso fue que lo llamamos Pedro. Con el tiempo, lo llevamos al veterinario para revisar que estuviera bien y en momentos se convirtió en el chineado de la familia. Le comprábamos ropa, tenía su cama, su rascadero, no era un gato malcriado, era muy educado”, comentó con nostalgia.

Desesperados

Este muchacho, quien trabaja como guarda de seguridad, contó que a las horas de ver que el gato no estaba en la casa comenzaron a planear la forma de encontrarlo, pero en el camino ha habido gente inescrupulosa y que se está aprovechando de la situación, por ejemplo, dando direcciones falsas.

“Hace unos días me escribieron de un número anónimo, una persona me dijo que tenía una información. Me dijo que pedía una especie de depósito, 10 mil colones, porque anteriormente había ayudado a otras personas, pero que recuperaba a los animalitos y no le daban nada. Yo le aseguré que soy una persona de palabra y le aclaré que lo que más quiero es encontrar al gato.

“Le deposité los diez mil colones porque pensé que era una persona seria y le dije ‘si encuentro al gato la recompensa es suya’. Me dio una dirección cercana a donde vivimos y mi mamá y mi hermano se fueron. Encontraron la casa que nos dijo la persona, hablaron con una señora, muy amable, que los dejó entrar a la casa y le dijo que no tenía gatos; buscaron por esa zona, se pegaron carteles y la persona que me escribió borró todos los mensajes y bloqueó el teléfono”, dijo indignado.

Luky también espera que su "hermano" aparezca pronto. Cortesía.

La familia ha buscado en refugios de animales, en veterinarias y han ido a otras partes de Heredia y nada que aparece.

“En mi casa no nos sobra la plata, pero estamos haciendo un esfuerzo para reunir el dinero que ofrecimos si aparece. Si una persona se lo llevó por accidente, no la vamos a juzgar, lo que pedimos es que nos devuelvan el gato.

“Yo tengo la fe, no puedo explicarlo, pero espero que alguien llegue pronto a dejármelo a la casa. Uno desea ser millonario, para dar una gran recompensa, que la gente me diga que quiere una cantidad de dinero y se la damos”, dijo.

Jonathan pide comprensión a quienes los cuestionan por ofrecer dinero a cambio de una mascota.

La familia ofrece dinero a quien les dé información sobre Pedro y a quien lo encuentre. Cortesía.

“Cuando estuvimos pegando carteles, la gente llegaba y nos decía que cómo íbamos a entregar dinero por un bicho de esos, que por qué nos estresábamos tanto por un gato, habiendo tantos en la calle.

“Pero la respuesta es que Pedro no es un simple gato, es un miembro más de la familia, con el tiempo se ganó nuestro cariño y lo queremos de vuelta”, comentó.

Si usted tiene información acerca del paradero de Pedro puede escribir al 6334-9551. La familia ofrece dinero, a quienes den información sobre el paradero del gatito, tienen ¢100 mil para quien lo encuentre y lo entregue.