¡Locura con el acumulado! Solo quedan cuatro bolitas y este viernes está en juego una millonada que cuesta creer

Lo que está pasando con el acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) tiene a más de uno al borde de la locura por las ganas que tiene de pegarse semejante millonada.

Para este viernes 13 de noviembre, el famoso y anhelado premio alcanzó la abrumadora cifra de 1.653 millones de colones, los cuales están divididos en dos emisiones.

Para este viernes 13 de noviembre hay en juego 1.653 millones de colones. (Rafael Pacheco)

Pero lo más impactante es lo vacía que está la tómbola principal. Las autoridades de la Junta explicaron que solamente quedan cuatro bolitas en juego: tres bolitas en blanco y la esperada bolita con la palabra “Acumulado”.

Esto significa que este viernes hay una altísima probabilidad de que el premio caiga. Estamos hablando de una probabilidad del 25% de que la suerte sonría esta misma noche.

¿Por qué ya no se usa la tómbola caliente?

Si usted es de los que siguen los sorteos, es probable que este viernes note un cambio porque ya no sacarán bolitas extra para calentar el ambiente.

La dinámica del juego dicta que cuando quedan cinco o menos bolitas en blanco, la famosa tómbola caliente se desactiva por completo. A partir de ese momento, las bolitas blancas se van sacando de una en una, sorteo tras sorteo.

¿Y qué pasa si hoy la suerte es esquiva y sale una de esas tres bolitas en blanco? Pues igual se va a sortear un nada despreciable premio de 2 millones de colones de consolación.

Solo quedan tres bolitas en blanco y la del acumulado. (Chat GPT)

Además, si sale la bolita en blanco, el superacumulado seguirá engordando y se sumarán 25 millones de colones al superacumulado para el próximo domingo.

La Junta aclaró que el acumulado tiene posibilidades de salir durante los próximos cuatro sorteos; todo depende del azar.

La cosa está así: si hoy sale blanco, para el sorteo del domingo quedarán solo dos bolitas blancas y la bolita del acumulado. Si el domingo tampoco sale, para el sorteo del martes quedará nada más una bolita blanca y la ganadora.

Si del todo la suerte se hace de rogar y llegamos al próximo viernes sin ganador, en la tómbola quedaría únicamente la bolita del Acumulado, por lo que se iría de forma garantizada.