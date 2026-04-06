Los datos pocos conocidos de Juan Santamaría, el héroe de Costa Rica

Cada 11 de abril, Costa Rica vuelve la mirada a una de las figuras más importantes de su historia: Juan Santamaría, el joven alajuelense que se convirtió en héroe nacional tras un acto de valentía que marcó el rumbo del país.

Su nombre quedó grabado en la memoria nacional luego de la Batalla de Rivas, en 1856, cuando incendió el Mesón de Guerra donde se refugiaban los filibusteros liderados por William Walker. Aquella acción permitió debilitar al enemigo, aunque le costó la vida.

De acuerdo a documentos de la época, Juan Santamaría fue albañil. (Hecha con Inteligencia Artificial/Ilustración)

La gran mayoría de ticos sabemos que Santamaría tuvo orígenes muy humildes y que falleció el 11 de abril de 1856 en Rivas, Nicaragua, después de incendiar el mesón cuando solo tenía 25 años.

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Gracias al historiador Ronald Castro, quien conoce la vida y obra del también llamado Tamborcillo, pudimos confirmar que antes de irse a defender a la patria era albañil.

Este dato lo conseguimos gracias a un documento que se logró bajo juramento ante una autoridad jurídica, es decir, tiene sustento.

En aquella época las casas se construían con adobes, entonces puede ser que Juan trabajó preparándolo o encalando las viviendas, algo muy común.

En 1931, en un trabajo de la Municipalidad de Alajuela, también se documentó, con señores muy mayores que recordaban que sus familiares les aseguraron que Juan Santamaría hizo labores de albañilería.

Santamaría bien pudo trabajar en la construcción de la catedral de Alajuela. (Hecha con Inteligencia Artificial/Ilustración)

Detrás del momento heroico hay una historia mucho más amplia, llena de detalles que muestran quién era realmente ese joven que pasó de la sencillez al sacrificio. Diez detalles poco conocidos de Santamaría se los contamos en el YouTube de La Teja.

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Nació en Alajuela en 1831, en una familia humilde como muchas de la época. Antes de vestir el uniforme, fue un muchacho trabajador que se ganaba la vida como podía, lo que lo acerca aún más al costarricense común.

Durante la Campaña Nacional de 1856-1857, Costa Rica enfrentó la amenaza de los filibusteros, y fue en ese contexto donde Santamaría asumió un rol que cambiaría la historia. Su decisión de ofrecerse voluntariamente para incendiar una posición clave del enemigo lo convirtió en símbolo de valentía y patriotismo.

El Erizo quemó el mesón y así salvó el triunfo en la batalla de Rivas. (Hecha con Inteligencia Artificial/Ilustración)

Hoy, su figura representa no solo un hecho histórico, sino los valores de un país que reconoce en él un sacrificio desinteresado por la patria.

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Historias poco conocidas

Juan Santamaría no era un militar de carrera ni un personaje poderoso. Antes de la guerra, trabajó como albañil, lo que confirma su origen sencillo y su cercanía con la clase trabajadora.

Incluso, algunos historiadores consideran que pudo haber participado en la construcción de la Catedral de Alajuela, ya que en ese momento era una de las obras más importantes de la ciudad.

También se sabe que trabajó como peón para Pedro Saborío Alfaro, una figura influyente de la época, lo que evidencia los distintos oficios que desempeñó antes de convertirse en soldado.

Su vínculo con la música también forma parte de su historia. Era conocido como “tamborcillo”, un término que en ese tiempo se utilizaba para aprendices musicales, e incluso su nombre aparece en registros de una banda en su adolescencia.

Además, desde niño tuvo acceso a educación básica, pues asistía a clases impartidas por el maestro José María Castillo, donde aprendió a leer y escribir con materiales de contenido religioso.

El maestro José María Castillo le enseñó a leer y escribir. (Hecha con Inteligencia Artificial/Ilustración)

En el ámbito familiar, no creció solo. Su madre tuvo seis hijos, aunque varios fallecieron a temprana edad, una realidad común en aquella época.

También existen registros que apuntan a su ascendencia afrodescendiente, lo que podría explicar algunos rasgos físicos con los que ha sido representado a lo largo del tiempo.

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Detalles que humanizan al héroe

El apodo de erizo, con el que muchas veces se le asocia, no responde a características físicas, sino a la forma en que tradicionalmente se les llama a los habitantes de Alajuela.

Incluso después de su muerte, su historia siguió escribiéndose. Documentos de la época indican que se le adeudaba parte de su salario como soldado, dinero que posteriormente fue reconocido, junto con una pensión para su madre.

Manuela Carvajal, la mamá, sí logró recibir la pensión de su hijo una vez que él falleció. (Hecha con Inteligencia Artificial/Ilustración)

Legado que no se apaga

Más de un siglo y medio después, Juan Santamaría sigue siendo uno de los símbolos más fuertes del patriotismo costarricense.

Monumento a Juan Santamaría en Alajuela, símbolo del héroe nacional. (Rafael Pacheco Granados)

Su historia no solo se cuenta por lo que hizo en el campo de batalla, sino por lo que representa: un joven humilde, trabajador y decidido que, sin buscarlo, terminó convirtiéndose en uno de los héroes más importantes de Costa Rica.