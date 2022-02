Los gatos están llenos de curiosidades y esconden muchos secretos

“Me llamo Sierra, o al menos es la palabra que comprendo cuando las personas se dirigen a mí. Lo que les voy a contar en gran parte es la historia que escucho en repetidas ocasiones a quien ahora se encarga de mí, porque de muchas cosas no me acuerdo, pero de otras sí.

“Hace 4 años mi vida era muy diferente. La primera vez que un humano me tomó en sus brazos yo pesaba 350 gramos, eso dice ella, yo ni idea de qué es eso, pero, en fin, sé que no podía mover mis patitas traseras, que apestaba y que estaba mojada y llena de miedo. Era octubre.

“Vengo de una colonia de gatos ferales (así nos llaman cuando somos del mundo y no tenemos casa con humanos). Estaba en una alcantarilla una mañana fría y una señora me vio y llamó a quien ahora es mi familia.

Valienta. Sierra luchó duro por su vida y ahora está puras tejas. Cortesía. (Cortesía)

“Desde el momento en que nos vimos, yo hice sonidos de desacuerdo (siseos) y desde entonces no he cambiado, es mi manera de ser, pero nunca muerdo ni aruño.

“Pasé por varias cirugías para mejorar mi condición, sesiones de terapia (unas cosquillitas que me gustaban mucho) y muchos ratos de abrazos. No me mal entiendan, amo que me carguen en brazos y esconderme en el cuello y el cabello de quien me cargue, en ese momento empiezo a ronronear, pero primero juego a que me tienen que atrapar y gruño, pero es parte del juego.

“Es por eso que, aunque busco una casita hace años, las personas no comprenden mi forma de ser y, de todos modos, aquí soy muy feliz. Me he acostumbrado a usar pañal en algunas ocasiones, pero poco a poco lo necesito menos.

Amada. La doctora María Alejandra le da mucho amor a Sierra. Cortesía. (Cortesía)

“Logré recuperar parte de mi movilidad e independencia y aún camino diferente, pero voy donde quiera. Me bautizaron Sierra por el camino tormentoso que tuve que pasar para ser lo feliz que soy hoy”.

Sierra pudo no estar viva, pero el amor de los humanos la tiene feliz. Es una linda historia de una gatita, justo ese 20 de febrero que se celebra uno de los tres días internacionales del gato, ese especial y único animalito que nos alegra tanto la vida y nos hace como le da la gana.

Fue la veterinaria, María Alejandra Gómez Murillo, de la clínica veterinaria Albavets, en Santa Ana, quien nos permitió que Sierra nos contara un poco de la historia de su vida. La doctora Gómez la ama desde que la recibió con pocas posibilidades de vida.

El Día Internacional del Gato no sólo se celebra el 20 de febrero, sino que también el 8 de agosto y el 29 de octubre.

El 20 de febrero se celebra por Socks un gatito de la familia de Bill Clinton (expresidente de Estados Unidos). La hija de Clinton lo adoptó en 1991 y se ganó el cariño de los gringos, pero lamentablemente Socks enfermó de cáncer y se puso a dormir para siempre el 20 de febrero del 2009 e inmediatamente en redes sociales se pidió que ese día fuera el Día Internacional del Gato.

Responsabilidad. Tener un gato va de la mano de ser responsable. Cortesía. (Cortesía)

El 8 de agosto es otra fecha que también es considerada Día Internacional del Gato; el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, decidió en el 2002 dedicarles un día a los michis.

Y el 29 de octubre es fiesta para los gatos porque una experta en mascotas de Estados Unidos, Collen Paige, decidió festejar ese día para llamar la atención a favor de los gatos callejeros y motivar la adopción de los misingos.

Es de la mano de doctora María Alejandra, que quisimos celebrar a los michis con una nota que nos ayude un poquito a comprenderlos, para poder darles el amor tal cual a ellos les gusta y se lo merecen.

-¿Cómo podemos explicar a los gatos?

No hay un gato igual al otro, pero sí existen algunos rasgos que comparten todos, por ejemplo, los gatos son maestros en esconder síntomas o debilidades. Eso quiere decir que, si uno ve a su gatito caminando normal, comiendo normal y creyendo que todo está normal, puede que algo ande mal y que necesite ser llevado al veterinario. Los gatos esconden sus males cuando se sienten vulnerables.

¿Se comportan igual siempre?

Un gato es adulto después de los 7 años, conforme pasan los años les gusta estar más en un solo lugar, pero repito, que solo esté en un lugar no significa que está en su lugar preferido y todo camina bien.

Cada gato tiene su personalidad y todos son muy distintos, eso hay que comprenderlo muy bien. Incluso, en una misma camada, o sea, gatos hermanos, son diferentísimos entre sí.

Buena jamita. Los gatitos con buena comida y agua fresca son más que felices. Archivo. (Rafael Pacheco Granados)

¿Se enferman mucho?

No. Lo que pasa es que lo normal es que al gato lo llevan al veterinario cuando está pequeñito una vez y después ya cuando está viejito, cuando salta algún síntoma y en muchos casos es ya muy tarde. Hay enfermedades virales, degenerativas, renales, articulares, que se pueden tratar a tiempo y no necesariamente se dan por la edad, puede que se fueron desarrollando y no se controlaron oportunamente.

¿Cómo cuidarle la salud?

Con controles anuales. Hay que llevar al gato al menos una vez al año al veterinario para un chequeo y análisis preventivo de sangre, heces y orina. El control de una enfermedad a tiempo puede significar una muy buena calidad de vida para el gatito.

¿Cuál es la raza de gatos que más hay en el país?

Por mucho, la raza que llamamos mestizos, o sea, sin raza definida (en perros diríamos que los zaguaticos).

¿Es cierto que los gatos se pierden mucho?

Sí y no. El gato no es para nada parecido a un perro, la gente debe entender eso. Es un tipo de animal particular y cada gato, repito, es único. Debe estar muy familiarizado con el ambiente donde vive y vivir tranquilo, a los gatos no les gusta los escándalos ni los cambios bruscos.

Veterinario. Desde pequeñitos hay que llevar a los michis al veterinario. Archivo.

Por ejemplo, un gato se puede ir de una casa porque llevaron un perro y en esa casa jamás hubo perro y los ladridos molestan al gato, también puede irse porque llegó una persona nueva a la casa que no le gustan los gatos y no lo trata bien. El gato cuando no se siente bien, se aleja.

¿Es siempre así?

No. Siempre habrá gatos que les importa nada la bulla o que algún familiar no los trate del todo bien, son ese típico gato que con que le den comida y un espacio para ellos todo bien.

¿Por qué no decimos que el gato es nuestro amigo fiel, como con los perros?

Es que el gato, si, por ejemplo, en una casa comienza a no sentirse bien, perfectamente se puede ir a otra en donde le den cariño e incluso se pasa del todo a la nueva casa, también puede que pase ratos en una y en otra. Ellos estarán donde el ambiente sea agradable para ellos. Son sicológicamente muy sensibles.

¿Qué define la personalidad del gato?

La personalidad del gato comienza a formarse desde que está en la panza de la mamá. Las experiencias buenas y malas de la mamá se transmiten, si la mamá la pasa bien con humanos, podría ser que el gatico acepte mejor a los humanos, pero si fue una gata perseguida y agredida, el hijo va a nacer con temor a los humanos. Si el gatico al nacer quedó huérfano, si lo abandonaron, si nació en un ambiente tranquilo o peligroso, todo eso define la forma de ser del gato.

¿Por qué tener uno?

Es una excelente compañía y de relativo fácil manejo. Al gato no hay que sacarlo a caminar. Ayuda en la salud mental por ser ese amigo que da al dueño un sentido de responsabilidad, además, son perfectos para enseñarle a los niños el respeto por los animales.

Tener un gato significa, como al tener un perro, la responsabilidad de cubrirle sus necesidades.

Diferentísimos. Usted puede tener tres gatos y tratarlos igual, pero ellos son diferentísimos entre sí. Archivo.

¿Hay que bañarlos constantemente como a los perros?

Si desde pequeñito lo acostumbraron al baño, no hay problema, siempre y cuando a él le agrade el baño. Pero al gato que nunca se acostumbró y el baño le produce estrés, es mejor no bañarlo. Pero no hay recetas porque cada gato es único, puede ser que un gato adulto nunca se bañó y cuando lo bañan le encanta. Aquí lo principal es que el gato no se estrese.

¿Qué debo hacer si quiero tener un gato?

Lo principal es que se informe mucho, que busque un especialista en gatos primero. Antes de escoger el gatico para su hogar, es fundamental que sepa de gatos. Claro, si se lo encuentra en la calle y decide inmediatamente adoptarlo, pues no lo deje botado porque no sabe nada, poco a poco va aprendiendo.