¿Los gecos son venenosos? ¿Se comen la ropa? Aclaramos mitos y verdades sobre estos “bichitos”

En algún momento, a principios de la década de los noventa, llegaron gecos desde Asia a Costa Rica, se metieron en nuestras casas y parece que ya nunca van a salir. Eso significa que están cerca de cumplir 25 añitos de vivir, comer y “ver televisión” mientras cantan con nosotros.

Los gecos que nos llegaron de Asia han ido echando de las casas a los gecos nativos de nuestro país. (Cortesía)

Martín Solano es vecino de Tres Ríos y nos dijo, muerto de risa, que él tiene dos gecos (vamos a usar para esta nota la palabra escrita así, a otros les gusta geckos, pero a nosotros nos parece demasiado gringa) preferidos y hasta les puso nombre: Arnaldo y Ricardo. “No me caen mal desde que los vi comiendo cucarachas y zancudos”, asegura don Martín.

¿Sabe algo de los gecos? “Nada. Tengo 53 años y cuando era niño no se hablaba ni se conocía sobre ellos. Fue ya cuando era mayor de edad que comencé a verlos y escucharlos en la casa”, nos comenta.

Pero don Martín no debe sentirse mal. Los gecos están en, prácticamente, todos los hogares del país y una gran cantidad de familias saben muy poco sobre estos “bichitos” que, en su mayoría, son nocturnos.

Para entender mejor a los gecos buscamos a un especialista, el biólogo de la Universidad de Costa Rica (UCR) y School for Field Studies, Víctor Acosta Chaves, especializado en herpetología, que es la parte de la zoología que estudia a los reptiles y anfibios. Sí, los gecos son reptiles.

Tienen la capacidad se pegarse a cualquier tipo de superficie por eso los vemos en los cielorrasos y ventanas. (Cortesía)

Lo primero que buscamos fue tratar de desmentir o confirmar varios de los mitos que hay sobre los gecos y fue así como el científico de la UCR nos respondió ante cada mito que le planteamos.

¿Los gecos tienen lepra y se la pueden transmitir a la gente?

No. Como tienen la capacidad, igual que la gran mayoría de reptiles, de desprenderse de la cola cuando son amenazados, mucha gente piensa que eso es síntoma de lepra, pero es falso.

¿Tiene una enfermedad incurable con la que viven siempre?

No. Como son transparentosos hay gente que piensa que están enfermos, pero no es así, es parte de su naturaleza.

¿Son los gecos responsables de comerse nuestra ropa?

No. Ellos son carnívoros e insectívoros, no comen ropa así que si aparece su ropa con huequitos es, posiblemente, por el comején.

En muchas casas aseguran que Dios guarde un perro o un gato se lleguen a comer un geco porque son supervenenosos, ¿es cierto?

No. Jamás. Ninguna lagartija es venenosa.

¿Es cierto que pueden morder a los bebés por las noches e incluso a un adulto?

No. Los gecos no muerden humanos; de hecho, no representan ningún peligro para el ser humano.

Geco de cabeza amarilla macho. Especie nativa de Costa Rica, común en jardines o bosques. (Cortesía)

¿Cuándo se sienten en peligro hasta se le pueden tirar a uno encima?

Tienen en sus patas la capacidad de pegarse a cualquier superficie, como madera, vidrio, lata; en ocasiones porque, por ejemplo, untaron un poco de aceite, se les resbalan las patas, se caen y, de pura casualidad, había un humano abajo. Es mentira que se le tiren a los humanos.

¿Dicen que son peligrosísimos porque se le meten en los oídos a los perros y gatos?

Eso es un mito. Es falso. Los gecos no son peligrosos para las mascotas, es muy poco probable que se metan en un oído.

¿Qué hay de cierto que los orines de los gecos provocan ronchas muy dolorosas?

Para empezar, los gecos no orinan. Sí defecan y, como con todo ser vivo a nuestro alrededor, hay que limpiar con cuidado las heces.

¿Cómo se llaman realmente?

Más del inglés es gecko y para el español el nombre correcto es salamanquesa (también les dicen cherepos, en algunos lugares de Guanacaste los conocen como yorobos, por eso nos decidimos por lo más castellano posible, gecos).

¿Es una sola especie?

En Costa Rica hay 13 especies de salamanquesas, pero solo cuatro se arriesgan a meterse en nuestras casas; sin embargo, han ido perdiendo la batalla de vivir en nuestras casas ante las especies que llegaron de Asia.

Esta es una de las especie invasora partenogenética (que se clona a si misma) saliendo del huevo. Foto tomada en Heredia. (Cortesía)

¿Cuándo y cómo llegaron?

No hay una claridad sobre el cuándo, pero sí que fue a principios de la década de los noventa y que, posiblemente, nos entraron por los puertos en los contenedores.

Se han visto huevitos de geco en diferentes épocas del año ¿tienen temporada de reproducción?

Aquí en Costa Rica, por el clima, prácticamente, se reproducen todo el año.

¿El sonido que hacen cómo se llama?

Canto. El geco canta y lo hace para comunicarse, para marcar territorio.

Geco cola de corazónespecie nativa, no invasora comiéndose una mantis religiosa en un edificio de Golfito. (Cortesía)

¿Por qué se les ve más por las noches?

La gran mayoría son nocturnos, porque es cuando más seguros se sienten y porque tienen la capacidad de ver los colores en la oscuridad. Tienen visión nocturna.

¿Se debe fumigar la casa para eliminar los gecos?

Cuando usted fumiga la casa lo que mayormente mata son insectos. Con el tiempo esos insectos terminan por volverse resistentes a la fumigada. Lo ideal es evitar cajones vacíos, huecos en los techos y mantener bien limpia la casa.