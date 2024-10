Los jaguares de verdad deben estar enojados y decepcionados del felino de Rodrigo Chaves

Los jaguares ticos de verdad deben están enojadísimos con el presidente Rodrigo Chaves por estar comparando un fracaso de proyecto de ley con un animal tan increíble como lo son ellos.

Y es que desde mayo pasado Chaves anda con el jaguar para arriba y para abajo. Le encantó que el Bank of America comparara la economía de Costa Rica con ese felino y ahora no lo suelta, hasta lo hemos visto rugir.

Los jaguares de verdad seguro se acongojan cuando oyen hablar a Rodrigo Chaves. (UNA)

Chaves decidió nombrar ley jaguar a uno de sus proyectos estrellas, y con el que esperaba salvar los otros dos planes principales de su administración: Ciudad Gobierno y la Marina de Limón, pero el tiro le salió por la culata porque la iniciativa fue declarada inconstitucional.

Por naturaleza se sabe que los jaguares son persistentes y, seguramente, por eso Chaves decidió modificar la iniciativa que murió, para tratar de revivirla creando la ley jaguar 2, pero esa también nació muerta, pues tenía vicios de inconstitucionalidad, al igual que la original.

Pero la historia de los jaguares no acabó ahí, Chaves sigue insistiendo y la semana pasada presentó un nuevo jaguar, el tercero.

Los jaguares no están acostumbrados a perder

Cuando decimos que los jaguares deben estar bien enojados con Chaves es porque ellos no están acostumbrados a perder; al contrario, son calculadores, inteligentes, ágiles y saben escoger sus batallas muy bien; es decir, no pierden su tiempo con lo que saben que no van a lograr.

El jaguar de Rodrigo Chaves ha muerto ya dos veces. (Archivo)

Así describe a los jaguares el biólogo Pompilio Campos Chinchilla, quien tiene una especialidad en Manejo y Conservación de Especies Silvestres.

Él detalla que el jaguar es el felino más grande de Costa Rica, es un animal solitario y está dentro de la cadena alimenticia como un gran depredador.

Los jaguares llegan a pesar, en promedio, entre 70 y 80 kilos. Tienen una velocidad que ronda los 70 kilómetros por hora, pero el jaguar de Rodrigo Chaves, probablemente, es bien escuálido porque nunca logró correr, más bien se arrastra.

El biólogo explicó que son animales inteligentes porque se ha visto que cuando están en cautiverio se pueden hasta entrenar en ciertas cosas.

“Por ejemplo, si un veterinario necesita que el jaguar abra la boca para revisarlo sin tener que sedarlo, el animal se puede acostumbrar, a cambio de un premio, a que uno se le acerque y le abra la boca”, expresó.

Algo así es el misingo de Rodrigo Chaves. (Alonso Tenorio)

Pero el jaguar de Rodrigo Chaves pareciera no ser tan vivo, porque ya fracasó en dos de sus intentos por convertirse en ley de la República.

Pompilio asegura que el jaguar es oportunista y que tiene la capacidad de analizar cuál presa se puede comer para ver si está o no a su alcance. Aunque es muy persistente y siempre está al acecho, también sabe reconocer cuándo es mejor darse por vencido, si un objetivo o presa se escapa de sus posibilidades, algo que el jaguar de Rodrigo Chaves no ha tenido claro nunca, ya que sigue luchando ante un panorama que pareciera ser la crónica de una muerte anunciada.

Los jaguares, además de ser lindísimos, son muy ágiles, tanto en tierra como en agua, porque son excelentes nadadores.

El biólogo contó que son los únicos felinos de América que tienen la capacidad de rugir, lo hacen porque están emparentados con los leones, todos los demás lo que hacen es ronronear como los gatos.

El experto detalla que estos felinos viven entre los 12 y los 15 años, pero el jaguar de Rodrigo Chaves vivió solo unos meses en sus primeros dos intentos, no pasó de cachorro.

Los jaguares de verdad no se parecen en nada al de Rodrigo Chaves

Algo muy interesante de los jaguares es que no son confrontativos, pues más bien evitan las peleas.

“La única forma en que son confrontativos es por el tema de la defensa del territorio, pelean por él. En relación con los seres humanos u otros animales que no vean como su presa, siempre van a preferir seguir su camino y no entrar en un enfrentamiento”, explicó Campos.

Es ese tema, el felino de Rodrigo Chaves tampoco se parece a uno real, porque ha querido pegarle varios mordiscos a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, a la Ley de Contratación Pública y la Ley Orgánica de Japdeva. El andar metiéndose en broncas y atacando, es precisamente, lo que ha llevado a este misingo a su perdición.

Hablando de mordidas, el biólogo contó que el jaguar tiene la más potente dentro del grupo de los felinos. La mordida se mide en PSI, una unidad de medida de presión que indica la fuerza ejercida por pulgada cuadrada de un área.

El gobierno ya va por el tercer intento de referéndum. (Rocío Sandí Z.)

En el caso de los jaguares, su mordida ronda los 1.500 PSI, es mucho mayor a la de un perro Rottweiler, que anda en 350 PSI. Para ponerlo en términos más sencillos, la presión que ejerce uno de estos felinos con su mordida es como la del peso de un automóvil.

En fin, está más que claro que el jaguar de Rodrigo Chaves no se parece mucho que digamos a los de verdad. Uno real ya hubiera aceptado que lo que quiere el mandatario es imposible y se hubiera retirado a la montaña con dignidad.