Los mejores memes de Julio Iglesias para comenzar julio

Con la llegada del mes de julio, que comienza este viernes, llegan como una especie de regalo una amplia cantidad de memes que tienen como protagonista al cantante español Julio Iglesias.

La tradición comenzó hace varios años, algunas fuentes aseguran que en el 2018 y otras que antes. Lo cierto es que ya se le espera por el vacilón que genera.

Este meme está como hecho a la medida para los días que vivimos en Costa Rica.

Si alguien se pregunta cómo habrá tomado Julio Iglesias todo este alboroto que se arma en torno a él, la respuesta es que en el 2015, en una entrevista con el medio español Hola, el cantante se refirió a los memes y afirmó que dicha costumbre le parece “simpática”, incluso reconoció que amigos cercanos le habían mandado y que su reacción fue morirse de la risa.

“No sé quién empezó eso, pero es una historia simpática. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, dijo en la misma entrevista.

Años después, Julio Iglesias habló con Clarin, de Argentina, y manifestó que le parece increíble que muchos jóvenes que desconocen su música, lo tengan muy presente por los memes.

El nombre del mes de julio tiene (naturalmente) muy poco qué ver con el famoso cantante español.

“El nombre del mes de julio se puso en honor de Julio César. En latín, antes se llamaba ‘Quintīlis’, cuyo equivalente en español, ‘quintil’, se recoge en el diccionario como ‘en el primitivo calendario romano, quinto mes del año, equivalente a julio’; informa la Real Academia Española.

Pero más allá del origen histórico del nombre, en cuanto el sétimo mes empieza a acercarse en el calendario, gente de todo el mundo afina su ingenio para crear esos memes que tantas risas sacan.