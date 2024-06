Los mexicanos nos están comiendo vivos por algo que hizo el presidente Rodrigo Chaves

El presidente Rodrigo Chaves hizo algo que puso a Costa Rica en la boca del lobo y ahora los mexicanos nos están comiendo vivos.

Resulta que este domingo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en ese país y antes de que se dieran a conocer los resultados oficiales sobre el ganador, la cuenta oficial de Presidencia en la red social X (antes llamada Twitter) felicitó a la candidata Claudia Sheinbaum, dándola antes de tiempo como la nueva presidenta de México. Dicha publicación fue compartida en la cuenta oficial del presidente Rodrigo Chaves.

Rodrigo Chaves felicitó a una candidata presidencial mexicana antes de que fuera declarada presidenta de forma oficial. Foto: Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

La acción del mandatario fue fuertemente criticada por los mexicanos, quienes aseguran que fue una completa irresponsabilidad.

En un programa mexicano en el que estuvieron discutiendo sobre las elecciones se dejaron decir que lo hecho por Presidencia fue un error y una pifia.

Una de las participantes del foro dijo que en estos temas se requiere una mayor prudencia.

Rodrigo Chaves hizo algo que muchos consideran impridencia

Otro de los analistas dijo que se sentía desconcertado porque el tema involucraba a Costa Rica que tiene una tradición democrática, institucional y de respeto.

“Uno espera estos mensajes de otros países, no sé, de Venezuela, pero no sé en qué elemento se basa Costa Rica, la Presidencia, para felicitar cuando todavía no se expresó la autoridad electoral del país, me resulta un poco desconcertante, pero bueno, es la América Latina que estamos atravesando”, dijo el hombre.

“Costa Rica y México somos países hermanos. Felicidades @Claudiashein por ganar la presidencia democráticamente y por ser la primera mujer en ser presidente de ese país. Mis mejores deseos para ella y México”, publicó Presidencia.

El mandatario llamó a doña Claudia y ella se lo agradeció en una publicación, pero lo etiquetó mal. Foto de Gerardo Luna/AFP. (GERARDO LUNA/AFP)

Chaves también llamó a doña Claudia, cuando ella aceptó el triunfo y esta agradeció el gesto del mandatario tico.

“Estimado presidente @RodrioChavesR muy honrada por su llamada de felicitación. México y Costa Rica avanzaremos juntos en una agenda de desarrollo regional sostenible para el bienestar de nuestros pueblos”, posteó la mexicana, el único detalle es que etiquetó al Rodrigo Chaves que no era, ya que la cuenta que ella puso en su publicación no es la del presidente tico.