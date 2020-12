“En lo personal esta pandemia ha sido un poco dura porque mi mamá tiene 86 años y ella perdió dos hermanos empezando la pandemia. Una murió por covid y fue muy duro porque no hubo un cierre de ese ciclo; no hubo esa despedida, no hubo una vela, prácticamente del hospital al cementerio. Y pensar que son muchas familias las que han vivido esto”, reflexiona la doctora.