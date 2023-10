Los tuk-tuk mueven la fiebre por el eclipse

Este transporte es el rey del Caribe Sur (Eduardo Vega)

Por montones está la gente en las playas del Caribe sur para ver el eclipse de sol que arrancó a las 10 a. m. y estará hasta a eso de las 2 de la tarde y muchas de esas personas se transportan en tuk-tuk.

Este regordete medio de transporte no es una moto y no es un carro. No tiene cuatro ruedas y no tiene dos ruedas, tiene tres.

En el país, sobre todo en zonas turísticas, se les conocen como mototaxis y son usados para agilizar los viajes de las personas que deben pagar por su servicio.

Hay dos cosas claras en las playas del Caribe Sur, el eclipse y los tuk-tuk, los cuales andan a la libre, dueños de la carretera y hasta transportando tres, cuatro y hasta cinco personas.

Nos llamó la atención porque los tuk-tuk como que viven al margen de la ley. No son aceptados como transporte público por el Mopt o, mejor dicho, su uso todavía no se entiende del todo ni se autoriza.

No puede usarse para transporte de personas por más de 500 metros, algo que aquí no se cumple, tampoco se pueden montar menores de edad.

Por una agresión sexual a una turista danesa, precisamente en esta zona, en Puerto Viejo, en enero del año pasado, qué abordó un tuk-tuk, la ley les puso el ojo y los trata de ilegales.