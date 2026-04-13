Estos son los tres números ganadores de la Lotería Nacional de este domingo 12 de abril

La Junta de Protección Social (JPS) realiza este domingo 12 de abril el sorteo ordinario número 4.896 de la Lotería Nacional, en el cual el acumulado tomó protagonismo con más de mil millones de colones.

Combinaciones ganadoras de los tres premios mayores

Lotería Nacional (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Premio mayor: ¢175 millones por entero

Número: 81

Serie: 571

Segundo premio: ¢30 millones por entero

Número: 98

Serie: 635

Tercer premio: ¢14 millones por entero

Número: 92

Serie: 500

Además de los tres premios principales, se entregan 97 adicionales en distintas categorías, desde los 300 mil colones hasta los 2 millones de colones.

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Premio acumulado es el que todos esperan

Para este domingo, el premio acumulado está en ₡1.342 millones y el dos en ₡362,5 millones.

Recuerde que las personas ganadoras deberán presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para realizar el trámite de cobro.

Todos resultados oficiales del sorteo los puede consultar en nuestra versión impresa del lunes.