Estos son los tres números ganadores de la Lotería Nacional de este domingo 12 de abril

La Junta de Protección Social (JPS) realiza este domingo 12 de abril el sorteo ordinario número 4.896 de la Lotería Nacional, en el cual el acumulado tomó protagonismo con más de mil millones de colones.
Combinaciones ganadoras de los tres premios mayores
Premio mayor: ¢175 millones por entero
- Número: 81
- Serie: 571
Segundo premio: ¢30 millones por entero
- Número: 98
- Serie: 635
Tercer premio: ¢14 millones por entero
- Número: 92
- Serie: 500
Además de los tres premios principales, se entregan 97 adicionales en distintas categorías, desde los 300 mil colones hasta los 2 millones de colones.
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Premio acumulado es el que todos esperan
Para este domingo, el premio acumulado está en ₡1.342 millones y el dos en ₡362,5 millones.
Recuerde que las personas ganadoras deberán presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para realizar el trámite de cobro.
Todos resultados oficiales del sorteo los puede consultar en nuestra versión impresa del lunes.