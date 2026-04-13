Nacional

Estos son los tres números ganadores de la Lotería Nacional de este domingo 12 de abril

El sorteo de este domingo repartió millones y mantuvo la expectativa por el acumulado

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La Junta de Protección Social (JPS) realiza este domingo 12 de abril el sorteo ordinario número 4.896 de la Lotería Nacional, en el cual el acumulado tomó protagonismo con más de mil millones de colones.

Combinaciones ganadoras de los tres premios mayores

Lotería Nacional 3 de agosto
Lotería Nacional (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Premio mayor: ¢175 millones por entero

  • Número: 81
  • Serie: 571

Segundo premio: ¢30 millones por entero

  • Número: 98
  • Serie: 635

Tercer premio: ¢14 millones por entero

  • Número: 92
  • Serie: 500

Además de los tres premios principales, se entregan 97 adicionales en distintas categorías, desde los 300 mil colones hasta los 2 millones de colones.

LEA MÁS: La IA eligió el número para ir tras los ₡1.342 millones del acumulado y la Lotería Nacional del domingo

Premio acumulado es el que todos esperan

Para este domingo, el premio acumulado está en ₡1.342 millones y el dos en ₡362,5 millones.

Recuerde que las personas ganadoras deberán presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para realizar el trámite de cobro.

Todos resultados oficiales del sorteo los puede consultar en nuestra versión impresa del lunes.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Junta de Protección SocialJPSLotería Nacional
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.