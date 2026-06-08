Lotería Nacional: Siga en vivo los resultados del sorteo de este domingo 7 de junio

La Junta de Protección Social (JPS) juega este domingo 7 de junio el sorteo ordinario número 4.904 de la Lotería Nacional, en el que muchos se harán millonarios.
Números ganadores
Premio mayor: ¢175 millones por entero
- Número: Pendiente
- Serie: Pendiente
Segundo premio: ¢30 millones por entero
- Número: Pendiente
- Serie: Pendiente
Tercer premio: ¢14 millones por entero
- Número: Pendiente
- Serie: Pendiente
Como cada sorteo, además de los tres premios principales, se entregan 97 adicionales en distintas categorías.
Acumulado supera cifra de premio mayor
Para este domingo, el premio acumulado está en ¢225 millones.
Si resulta ganador deberá presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para realizar el trámite de cobro, por lo que no debe tirar sus billetes hasta que revise su número y serie.