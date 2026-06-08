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Lotería Nacional: Siga en vivo los resultados del sorteo de este domingo 7 de junio

Junta de Protección Social repartirá millones de colones en sorteo de Lotería Nacional este domingo

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Por Hillary Chinchilla Marín

La Junta de Protección Social (JPS) juega este domingo 7 de junio el sorteo ordinario número 4.904 de la Lotería Nacional, en el que muchos se harán millonarios.

14 de diciembre del 2025. Centro de Convenciones, Heredia. Realización del sorteo del Gordo Navideño 2025 cuyo premio mayor paga hasta 40 millones de colones por fracción según datos de la Junta de Protección Social. En la foto: Los encargados del sorteo muestran a la prensa las bolitas para el primer, segundo y tercer premio. Foto: Albert Marín.
Nuevo sorteo de Lotería Nacional se juega este domingo 7 de junio (Albert Marín/Sorteo del gordo navideño 2025.)

Números ganadores

Premio mayor: ¢175 millones por entero

  • Número: Pendiente
  • Serie: Pendiente

Segundo premio: ¢30 millones por entero

  • Número: Pendiente
  • Serie: Pendiente

Tercer premio: ¢14 millones por entero

  • Número: Pendiente
  • Serie: Pendiente

Como cada sorteo, además de los tres premios principales, se entregan 97 adicionales en distintas categorías.

Acumulado supera cifra de premio mayor

Para este domingo, el premio acumulado está en ¢225 millones.

Si resulta ganador deberá presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para realizar el trámite de cobro, por lo que no debe tirar sus billetes hasta que revise su número y serie.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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