Lotería Nacional: Vea los tres números y series ganadoras del sorteo de este domingo 31 de mayo

La Junta de Protección Social (JPS) juega este domingo 31 de mayo el sorteo ordinario número 4.903 de la Lotería Nacional, en el que se repartirán millones de colones.

Lotería Nacional JPS (JPS/Cortesía)

Números ganadores

Premio mayor: ¢175 millones por entero

Número : 29

Serie: 126

Segundo premio: ¢30 millones por entero

Número: 62

Serie: 450

Tercer premio: ¢14 millones por entero

Número: 68

Serie: 079

Como cada sorteo, además de los tres premios principales, se entregan 97 adicionales en distintas categorías.

Acumulado empieza a crecer

Para este domingo, el premio acumulado está en ¢150 millones y salió una bolita con ¢2 millones para la serie 018 con el número 50 y para la serie 755 con el número 00.

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Recuerde que todos los ganadores deberán presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para realizar el trámite de cobro, por lo que no debe tirar sus billetes hasta que revise su número y serie.