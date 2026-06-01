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Lotería Nacional: Vea los tres números y series ganadoras del sorteo de este domingo 31 de mayo

Nuevo sorteo de Lotería Nacional repartirá millones de colones

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Por Hillary Chinchilla Marín

La Junta de Protección Social (JPS) juega este domingo 31 de mayo el sorteo ordinario número 4.903 de la Lotería Nacional, en el que se repartirán millones de colones.

**Bajada SEO:** Una falla mecánica en la tómbola de series obligó a la Junta de Protección Social a suspender temporalmente el sorteo de la Lotería Nacional y activar un protocolo de contingencia para continuar con la transmisión. **Pie de foto:** Funcionarios de la Junta de Protección Social revisaron la tómbola de series tras un desperfecto mecánico que interrumpió el sorteo ordinario 4.900 de la Lotería Nacional.
Lotería Nacional JPS (JPS/Cortesía)

Números ganadores

Premio mayor: ¢175 millones por entero

  • Número: 29
  • Serie: 126

Segundo premio: ¢30 millones por entero

  • Número: 62
  • Serie: 450

Tercer premio: ¢14 millones por entero

  • Número: 68
  • Serie: 079

Como cada sorteo, además de los tres premios principales, se entregan 97 adicionales en distintas categorías.

Acumulado empieza a crecer

Para este domingo, el premio acumulado está en ¢150 millones y salió una bolita con ¢2 millones para la serie 018 con el número 50 y para la serie 755 con el número 00.

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Recuerde que todos los ganadores deberán presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para realizar el trámite de cobro, por lo que no debe tirar sus billetes hasta que revise su número y serie.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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