Lotería Nacional: siga en vivo todos los detalles del sorteo de este domingo 10 de mayo

La Junta de Protección Social (JPS) realiza este domingo 10 de de mayo el sorteo ordinario número 4.900 de la Lotería Nacional.

La JPS realizó este domingo el sorteo ordinario 4.900 (Albert Marín/Albert Marín)

Números ganadores

Se reanudó el sorteo

Premio mayor: ¢175 millones por entero

Número : 92

Serie: 667

Segundo premio: ¢30 millones por entero

Número: 59

Serie: 220

Tercer premio: ¢14 millones por entero

Número: 62

Serie: 336

Como cada sorteo, además de los tres premios principales, se entregan muchos adicionales en distintas categorías, desde los 300 mil colones hasta los 5 millones de colones.

Acumulado empieza a crecer

Para este domingo, el premio acumulado está en ¢561 millones, premio más alto de la noche.

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Todos los ganadores deberán presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para realizar el trámite de cobro.

Todos los resultados oficiales del sorteo los puede consultar en nuestra versión impresa del lunes.