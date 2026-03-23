Nacional

Lotería Nacional: Siga todos los detalles del millonario sorteo de este domingo 22 de marzo

La Junta de Protección Social realiza este domingo un millonario sorteo de Lotería Nacional con jugoso acumulado

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La Junta de Protección Social (JPS) realiza este 22 de marzo el sorteo ordinario número 4.894 de la Lotería Nacional, en el cual el acumulado tomó protagonismo con más de mil millones de colones.

Lotería navideña
Lotería Nacional repartirá muchos millones este domingo (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Combinaciones ganadores de los tres premios mayores

Premio mayor: ¢175 millones por entero

  • Número: 14
  • Serie: 296

Segundo premio: ¢30 millones por entero

  • Número: 23
  • Serie: 896

Tercer premio: ¢14 millones por entero

  • Número: 01
  • Serie: 751

Además de los tres premios principales, se entregan 97 adicionales en distintas categorías desde los 300 mil colones hasta los 2 millones de colones.

Premio acumulado suma más de mil millones y nada que sale

Para este domingo, el premio acumulado está en ₡1.192 millones y el dos en ₡300 millones.

LEA MÁS: ¿Resultó ganador? Consulte los resultados de los Chances de este viernes 20 de marzo

Recuerde que las personas ganadoras deberán presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para realizar el trámite de cobro.

Todos resultados oficiales del sorteo 4.893 los puede consultar en nuestra versión impresa del lunes.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Lotería NacionalJPSJunta de Protección SocialNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.