Lotería Nacional: Siga todos los detalles del millonario sorteo de este domingo 22 de marzo

La Junta de Protección Social (JPS) realiza este 22 de marzo el sorteo ordinario número 4.894 de la Lotería Nacional, en el cual el acumulado tomó protagonismo con más de mil millones de colones.

Lotería Nacional repartirá muchos millones este domingo (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Combinaciones ganadores de los tres premios mayores

Premio mayor: ¢175 millones por entero

Número: 14

Serie: 296

Segundo premio: ¢30 millones por entero

Número: 23

Serie: 896

Tercer premio: ¢14 millones por entero

Número: 01

Serie: 751

Además de los tres premios principales, se entregan 97 adicionales en distintas categorías desde los 300 mil colones hasta los 2 millones de colones.

Premio acumulado suma más de mil millones y nada que sale

Para este domingo, el premio acumulado está en ₡1.192 millones y el dos en ₡300 millones.

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Recuerde que las personas ganadoras deberán presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para realizar el trámite de cobro.

Todos resultados oficiales del sorteo 4.893 los puede consultar en nuestra versión impresa del lunes.