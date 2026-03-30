Lotería Nacional: Estos son los números ganadores del sorteo de este domingo 29 de marzo

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este domingo 29 de marzo el sorteo ordinario número 4.895 de la Lotería Nacional, en el cual el acumulado tomó protagonismo con más de mil millones de colones.

El sorteo de lotería nacional reparte un premio mayor de ¢175 millones por emisión. (captura de pantalla/captura de pantalla)

Combinaciones ganadores de los tres premios mayores

Premio mayor: ¢175 millones por entero

Número: 46

Serie: 372

Segundo premio: ¢30 millones por entero

Número: 65

Serie: 076

Tercer premio: ¢14 millones por entero

Número: 53

Serie: 990

Además de los tres premios principales, se entregan 97 adicionales en distintas categorías, desde los 300 mil colones hasta los 2 millones de colones.

Premio acumulado suma más de mil millones y nada que sale

Para este domingo, el premio acumulado está en ₡1267. millones y el dos en ₡287 millones y salió una bolita de ₡5 millones de colones para el número 72 y la serie 081.

Recuerde que las personas ganadoras deberán presentar el entero o las fracciones que coincidan con el número y la serie para realizar el trámite de cobro.

Todos resultados oficiales del sorteo 4.893 los puede consultar en nuestra versión impresa del lunes.