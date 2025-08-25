Lotería Nacional: Sorteo de este domingo se llenó interrupciones y problemas

Lotería Nacional 3 de agosto (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El sorteo de Lotería Nacional de este domingo se llenó de problemas e inconvenientes para la Junta de Protección Social.

Hace pocos minutos empezó un nuevo sorteo de la Lotería Nacional y no fue nada típico.

Al principio una cámara de las tres principales no funcionó.

“Esta es la transparencia de la JPS, queremos que vean las bolitas que salen. Vamos a verificar el digitalizador, que es una cámara que capta la bolita. Tenemos protocolos que seguir en caso de que falle una cámara. Ahorita están revisando los cables que conectan las cámaras. Natalia Barrantes fiscaliza el sorteo, siempre hay un proceso de revisión”, mencionó el presentador de la Junta, Arie García.

Ese inconveniente duró unos siete minutos, pero la paz se fue rápido porque solo habían salido 14 de los 100 premios cuando uno de los selectores falló.

El selector (tómbola digital) de las series se descompuso en pleno sorteo y les tocó improvisar, lo vaciaron y recurrieron a una tómbola manual.

“Esta esfera de las series estaba teniendo problemas porque cuando se sacaba una bolita, salían dos. Tuvimos que vaciar las series y tres bolitas se cayeron en el proceso, así que ahora están poniendo otra vez las series en su respectivo fichero”, explicó García.

Al final, tras unos largos minutos llenos de carreras, lograron cambiar la tómbola por una manual. Todo el cambio salió en cámaras y fue totalmente en vivo con el fin de que la gente que compra lotería, se sienta tranquila con la transparencia del sorteo.