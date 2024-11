Luis Amador desafía a diputados y los golpea donde más les duele

Luis Amador, exministro de Obras Públicas y Transportes, lanzó un desafío a los diputados y, de paso, les dio por donde más les duele.

Los legisladores de la Comisión Especial de Infraestructura de la Asamblea Legislativa le están exigiendo desde hace meses a Amador que venga al país a una comparecencia, para que responda cuestionamientos sobre el contrato de revisión técnica otorgado a Dekra, y al proceso de contratación por emergencia de las obras de rehabilitación en la pista del aeropuerto de Liberia, que lo llevaron a su despido.

Luis Amador quiere comparecer de forma virtual. (Rafael Pacheco)

Los legisladores lo han convocado dos veces, pero el exjerarca los ha dejado plantados en las dos ocasiones, argumentando que tiene que dar clases en la universidad de Canadá en la que trabaja.

A inicios de esta semana, Amador les dijo a los diputados que tenía disponibilidad esta y la otra semana para comparecer de forma virtual, pero los legisladores insisten en que la comparecencia debe ser presencial.

El legislador Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista, quien preside la Comisión, insistió en que Amador debe comparecer de forma presencial para que dé la cara.

Vargas dijo que lo más probable es que Amador tenga planeado venir a Costa Rica en diciembre a comerse un tamal y sería bueno aprovechar para hacer la comparecencia.

Luis Amador ha sido convocado dos veces, pero no ha asistido a la Asamblea Legislativa. (Lilly Arce)

Amador le tomó la palabra y este miércoles mandó un mensaje por medio de su abogado:

“Con respecto a la nueva negativa de los diputados de permitir que mi representado, Luis Amador, pueda comparecer de forma virtual a la Asamblea Legislativa, debe quedar claro entonces que no es Luis Amador el que está atrasando esa diligencia, sino los señores diputados que se resisten a que la misma se realice mediante el uso de un medio tecnológico, como tantas otras veces se ha hecho en la Asamblea y como lo permite su reglamento.

“Existe una condición particular y es que mi representado trabaja en Canadá, como es derecho de cualquier costarricense trabajar fuera del país y no puede sencillamente dejar tiradas sus obligaciones laborales, no es algo tan sencillo como simplemente irse de la casa a la Asamblea, por eso se ofrecieron más de ocho fechas posibles en que él podía comparecer de forma virtual", dijo el abogado Gerardo Huertas.

El legislador lanzó a los diputados el desafío que hace Amador.

“Si los señores diputados lo que quieren con esa diligencia es realmente investigar y no únicamente utilizar la oportunidad política para atacar, no se entiende por qué la resistencia a realizarla de forma virtual. Ya que se insiste en que la comparecencia debe ser presencial, desde ya se indica que mi representado, Luis Amador, estará en el país con disponibilidad entre el 20 y el 24 de diciembre, en donde podría realizarse la comparecencia.

El diputado Luis Diego Vargas dice que esperan una propuesta escrita de Amador. (Asamblea Legislativa)

“Si bien en esas fechas no sesiona la Asamblea, tomando en cuenta las palabras de un diputado que indicó que podían sesionar extraordinariamente, con tal de realizar esta diligencia, él está totalmente anuente a que pueda realizarse en esos momentos", agregó el abogado.

Las vacaciones de los diputados inician el 16 de diciembre. Ellos regresan a sus labores hasta el 6 de enero.

La Teja consultó al diputado Diego Vargas si están dispuestos a aceptar la propuesta de Amador, y sesionar en vacaciones, y dijo que no han recibido nada oficial.

“La comisión de Infraestructura espera una respuesta por escrito de Luis Amador y no por un video que circule en la prensa y las redes sociales de un abogado. Una vez que proponga algunas fechas, lo discutiremos en la comisión con la formalidad del caso”, señaló.