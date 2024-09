Luis Amador pareciera aplicar un manual de todo lo que no hay que hacer para ser presidente

Luis Amador, exministro de Transportes, pareciera estar siguiendo al pie de la letra un manual sobre todo lo que no hay que hacer cuando se lucha por la presidencia de un país.

El politólogo y sociólogo Francisco Barahona dice que, si por la víspera se saca el día, Amador no tendrá una candidatura exitosa.

Luis Amador está iniciando su campaña de la peor manera. (Marvin Caravaca)

El haberse autoexiliado en Canadá, luego de que explotara la bomba del supuesto ‘traje a la medida’ hecho por él para la empresa MECO, para que esta empresa hiciera reparaciones en la pista del aeropuerto Daniel Oduber de Liberia, fue el primer fallo de Amador en su lucha por llegar a la silla de Zapote.

Y es que el dejar al pueblo con dudas ante un caso tan fuerte no ayuda en nada a que crezca su popularidad y la confianza de la gente.

Otro grave error fue buscar meterse al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), reconociendo que lo hacía porque no tenía plata para hacer campaña por cuenta propia. Sus propias declaraciones le cerraron las puertas del partido.

La semana pasada, en su viaje a Costa Rica, el exministro cometió una equivocación más, dijo que él no había confirmado a la Asamblea Legislativa que iría a comparecer este lunes 9 de setiembre, pero hay un correo que prueba que sí lo había hecho y hasta dijo que iría en compañía de su abogado.

Luis Amador no da una en su lucha por la silla presidencial

El tema de los audios es delicado y no ha sido bien manejado

Otro tema que lo podría afectar es el de unos audios que fueron revelados por la televisora Trivisión, en los que se escucha una voz similar a la de Amador hablando mal del presidente Rodrigo Chaves y hasta habla de “torearlo” para declararlo “mentalmente inestable” y así lograr que la Asamblea Legislativa lo remueva de su cargo.

Cuando se le preguntó por primera vez sobre este tema, lo esquivó y se refirió a ellos de forma oficial hasta este martes, es decir, cinco días después de que fueron revelados. Ahora dice que no reconoce la legitimidad de los audios en donde supuestamente se escucha su voz.

Esta no es la primera vez que el exministro se tarda en contestar sobre cuestionamiento, algo que no le hace nada bien a alguien que lucha por ser presidente de un país.

El politólogo dice que otra de las cosas que juegan en su contra es que está manejando su campaña a distancia y así todo se complica mucho más.

“Es un hombre que sabe muy poco de política, es un ingeniero traído al puesto por el actual presidente, que sabe de esas cosas, pero que no tuvo antes una experiencia a nivel político, entonces le queda grande el traje y eso se ve en sus contradicciones y en sus declaraciones.

El exministro tiene muchos anticuerpos y eso lo afectará mucho en su campaña. (Alonso Tenorio)

“Estando en Canadá no va a poder hacer bien su campaña por razones de lejanía y falta de presencia, para crear un partido político se necesita un liderazgo de arranque que motive a hacer todas las asambleas de distrito, las cantonales, provinciales y eso.

“Si este señor continúa con las intenciones de lanzar su nombre, en primer lugar lo tiene que hacer con algún partido y creo que sobran partidos políticos que pueden llegar a ofrecerle la candidatura o que él pueda llegar a convencer a los líderes de esas agrupaciones”, dijo el experto.

Lo persiguen varias sombras

El politólogo dice que si Amador logra conseguir un partido para ser candidato presidencial, tendrá una campaña bien complicada.

“No creo que le vaya a ir muy bien si logra ser candidato porque al final de cuentas tiene enemigos muy fuertes dentro del gobierno, ya el presidente y Pilar Cisneros hablaron del ‘traidor y de Judas’, refiriéndose a él, eso no lo beneficia. Por otro lado, además de que él no tiene experiencia, veo que tampoco tiene gente con experiencia que lo rodee o que lo apoye, como una Pilar Cisneros lo hizo con Chaves, sin el apoyo de ella, Chaves no hubiera sido presidente.

Amador dice que no reconoce la legitimidad de los audios filtrados. (Rafael Pacheco)

“Las acciones que ha cometido Amador en el pasado y ahora, no auguran un camino tranquilo y mucho menos exitoso. Va a tener la competencia que son partidos políticos tradicionales que no lo quieren, también va a tener toda la estructura del presidente en contra, va a tener al candidato del presidente en su contra, lo único que va a tener a su favor es que es conocido, pero eso no es suficiente”, dijo Barahona.

El especialista dijo que tampoco hay que olvidar que Amador esta metido en un enorme problema legal por el caso del aeropuerto de Liberia y eso podría traerse a bajo sus planes.

“Quién sabe al final de cuentas qué va a hacer la Fiscalía, si lo va a encausar o no, en fin, los próximos meses son un terrenos bastante oscuros que tendrán que aclararse, hasta podría ser que Amador decida seguir su vida en Canadá, todo eso es posible

“Hay que tomar en cuenta también que cuando fue ministro era muy malencarado, un imitador del presidente, con malgenio, daba declaraciones muy tajantes, muy cortas, él no es una persona de personalidad simpática, todo eso le da una sombra”, aseguró el politólogo.