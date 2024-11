Luis Amador y su movida estratégica ante la presión de los diputados por comparecencia

Luis Amador, exministro de Transportes, tiene una estrategia para evitar comparecer de forma presencial ante los diputados.

El exjerarca ha dejado plantados dos veces a los legisladores de la Comisión Especial de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, para referirse al contrato de revisión técnica otorgado a Dekra, y al proceso de contratación por emergencia de las obras de rehabilitación en la pista del aeropuerto de Liberia, que lo llevaron a su destitución.

Parece que Jorge Luis Amador no quiere comparecer de forma presencial ante los diputados. (Jorge Navarro)

Los diputados se han mostrado molestos porque dicen que pareciera que Amador no quiere dar explicaciones, aunque él dice que está dispuesto a responder las preguntas.

Los legisladores han dejado claro que quieren que Amador, quien está viviendo en Canadá, venga a comparecer de forma presencial, pero él tiene una estrategia para evitar eso.

Este lunes Amador dio a conocer que envió a los diputados de la Comisión una carta en la que hace una propuesta.

“Como lo he indicado en anteriores ocasiones, me ha resultado imposible acudir a las comparecencias previamente convocadas, ya que estas han sido programadas para días en los que debo impartir uno de los cursos que me han sido asignados por la Universidad de Concordia --en la que laboro--, y de los cuales no puedo ausentarme sin la autorización respectiva.

“En la última ocasión, me enteré por los medios de prensa que desde esta Comisión se dirigió una solicitud en este sentido al presidente de la Universidad de Concordia; sin embargo, no se coordinó nada con mi persona ni se me informó que se me hubiera otorgado el permiso respectivo de la Universidad para participar presencialmente en las sesiones del pasado 11 de noviembre de 2024″.

Amador tendrá que dar explicaciones por el polémico contrato de reparación de la pista del aeropuerto de Liberia. (Archivo)

Amador le dijo a los legisladores que está en toda la disposición de comparecer de forma virtual entre el martes 19 y el viernes 22 de noviembre, a la hora que ellos dispongan. También tiene disponibilidad entre el lunes 9 y el viernes 13 de diciembre, también a cualquier hora.

“De no ser posible recibirme de forma virtual en alguno de estos días de las próximas semanas y de mantenerse la postura de comparecencia de forma presencial, les reitero que mantengo total anuencia en asistir en una fecha futura pactada de común acuerdo, de forma tal que las audiencias no interfieran con mis obligaciones laborales que no puedo eludir, tomando en cuenta además la distancia a la que me encuentro y las coordinaciones que eso implica", dijo Amador.

Ahora queda esperar si los diputados desisten de que Amador venga a comparecer de forma presencial para no darle largas al asunto, o si prefieren esperar para verlo cara a cara mientras lo interrogan.