¿En cuánto anda el precio de las tenis que Luis Fernando Suárez le regaló a Rodrigo Chaves?

Luis Fernando Suárez, técnico de la sele rompió positivamente el protocolo en Casa Presidencial para darle un detallazo a Rodrigo Chaves, presidente de la República.

El entrenador colombiano le regaló al mandatario una réplica de su agüizote durante la eliminatoria, o sea, unas tenis rojas marca Converse, de bota alta y que cuestan ¢47.900, idénticas a las que usó él en todas las mejengas de la Tricolor camino a Catar.

El técnico Suárez le regaló una réplica de sus tenis de la suerte al presidente Chaves. Foto José Cordero. (Jose Cordero)

Chaves, después de que la Nacional venció 1-0 a Nueva Zelanda en el repechaje, el 14 de junio, invitó a jugadores, cuerpo técnico y federativos a un almuerzo en Casa Presidencial que se realizó este jueves 23 de junio.

Antitos de que comenzara la actividad, la gente de prensa de Casa Presidencial nos dijo, a los medios de comunicación, que antes de la jamita habrían discursos de Chaves, Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefutbol, y Suárez.

La primera dama, Signe Zeicate, ya es seleccionada nacional. Foto José Cordero. (Jose Cordero)

Después de que habló el técnico colombiano, el presidente del país y la primera dama, Signe Zeicate, recibieron la camiseta roja de todos los ticos.

La de Chaves venía personalizada con la palabra “Presidente” en la espalda y la de la primer dama, con su nombre, Signe.

Cuando todos los presentes pensábamos que ya iban a pasar a almorzar, Suárez abrió una taquera, o sea, un bolsito especial para guardar tacos de fútbol y para sorpresa de todos, sacó el regalazo.

El presidente usará su chema en Tiquicia a pesar de que lo invitaron a Catar 2022. Foto José Cordero. (Jose Cordero)

La cara del presidente Chaves se iluminó, porque de inmediato entendió lo que significaban esas tenis. Desde que asumió como mandatario, el 8 de mayo, no se le habían visto ni esos ojos ni esa sonrisa.

Justo el momento en que Suárez sorprende a todos con el regalo de la suerte. Foto José Cordero. (Jose Cordero)

“Siguen apareciendo las sorpresas”, fue lo primero que dijo el presidente al confirmar que le traían unas tenis rojas.

Inmediatamente le dio un tremendo abrazo al técnico Suárez, mostró las tenis como un trofeo y volvió a tomar el micrófono, pese a que minutos antes había dado su discurso.

“Voy a romper el protocolo, obviamente por la emoción que siento de tener una camiseta de la Sele y de tener este par de zapatos. A mí tuvieron la enorme cortesía y generosidad de invitarme, de parte del gobierno de Catar, para que acompañara a la Sele.

“Me hubiera encantado ir, pero yo creo que es mejor que yo les delegue eso a ellos (los seleccionados) y me quede aquí en Costa Rica jugando el partido que me toca jugar.

Jugadores, cuerpo técnico y federativos, asistieron al almuerzo presidencial. Foto José Cordero. (Jose Cordero)

“El que yo no vaya, no significa que no vaya a tener (levantó la camiseta y las tenis con su mano izquierda) la camiseta puesta, los zapatos puestos y el corazón palpitando más duro que Celso (Borges) en la cancha, a pesar de que voy a estar sentado viéndolos. ¡Qué Dios los acompañe!”, manifestó Chaves.

“El once”

Once jugadores llegaron al almuerzo presidencial, entre ellos Celso Borges y Bryan Ruiz de Alajuelense; Kendall Waston, de Saprissa; Daniel Chacón, de Cartaginés y Anthony Contreras, de Herediano.

El florense nos contó, de hecho, que nunca antes había estado en Casa Presidencial.

Muy alegres los seleccionados al compartir con el presidente del país. Foto José Cordero. (Jose Cordero)

Mientras que Ruiz, el capitán del barco, reconoció que con actividades como esta, ellos ya comienzan a sentir el ambiente mundialista.

“La unión de país que se vive se puede decir que solo la da la selección. Para los que estamos en selección debemos saber la responsabilidad que tenemos con el país. La única forma de agradecer el apoyo es lograr este tipo de objetivos, como clasificar al mundial.

La Sele siempre jala, los trabajadores de Casa Presidencial no se perdieron detalle de la visita de los jugadores. Foto José Cordero. (Jose Cordero)

“Vivo con nostalgia estas actividades, posiblemente será mi última invitación a Casa Presidencial, por lo menos con selección. Lo vivo con nostalgia y con mucha alegría”, reconoció Ruiz.