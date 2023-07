Luis Guillermo Solís calificó el gobierno de Rodrigo Chaves y sorprendió con la nota que dio

El exmandatario dice que Chaves tiene pocas acciones y muchas confrontaciones. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El exmandatario Luis Guillermo Solís dijo en una entrevista con La Teja qué calificación le da al gobierno de Rodrigo Chaves.

El político dejó ver que la actual administración lo tiene decepcionado y explicó sus razones.

“Bueno, ahora sí le voy a dar una nota: le doy un tres. Se ha dado mucha confrontación, mucha división y poca obra. Hay dos cosas grandes que me preocupan, una es el ataque incesante del señor presidente y del Poder Ejecutivo a la institucionalidad, pareciera una deliberada acción de deslegitimar y socavar a los poderes del Estado. Ha habido una confrontación muy desagradable y muy pública con respecto a la Asamblea Legislativa.

“Lo otro que me parece incluso más grave todavía son los ataques al Poder Judicial, para mí el Estado de Derecho es una pieza angular insustituible en un régimen democrático.

Solís está de regreso en Costa Rica. Foto: Archivo.

“Esa crispación, esa polarización, ese fundamentalismo, esa rabia contra todo no lo valoro bien, me parece que hay que hacer un esfuerzo de todo lado, no solamente de parte del gobierno, sino también de la oposición y de la ciudadanía en general, para volver a un momento de mayor tranquilidad.

Al consultarle a Solís si cree que la actitud del mandatario está generando violencia social, esto fue lo que respondió.

“El señor presidente busca la confrontación, la polarización, el generar ese tipo de reacciones porque han logrado medir que genera en un mundo de acceso casi ilimitado de las redes sociales, reacciones muy positivas, entonces alimenta eso y, además, los refuerza con troles y con hackers, esto puede traer unos beneficios para él, pero mucho perjuicio para la paz social”.

