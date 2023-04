Luis Guillermo Solís no se le quedó callado a Rodrigo Chaves por comentario

Luis Guillermo Solís defendió sus aportes a la deuda de la CCSS y hasta dio las cifras: Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

El expresidente Luis Guillermo no se quedó con las ganas de responder a un comentario que hizo Rodrigo Chaves en el que dijo que no sabe por qué le reclaman que el Estado no pague la deuda que tiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) si otros gobiernos, entre ellos el de Solís, tampoco lo hicieron.

El comentario del actual mandatario se dio este miércoles en la conferencia de prensa que dio luego del Consejo de Gobierno y Luis Guillermo contestó este jueves por medio de su cuenta de Facebook.

Chaves hizo el comentario este miércoles después del Consejo de Gobierno.

“Como ya es usual en sus conferencias de prensa, el presidente Rodrigo Chaves Robles siembra dudas maliciosas pretendiendo desconocer los aportes que otros gobiernos han realizado a la CCSS, incluida la administración 2014-2018. Dos convenios de pago sustantivos suscritos durante mi gestión demuestran la voluntad política por fortalecer la seguridad social de Costa Rica, a la cual he llamado en incontables ocasiones ‘la piedra angular de nuestra paz social’.

“En setiembre del 2015 se realizó un primer pago de ¢25 mil millones en efectivo para amortizar la deuda del Estado en cumplimiento a obligaciones no atendidas con los seguros de Salud y de Invalidez, Vejez y Muerte. Esos recursos fueron distribuidos de la siguiente manera: ¢14 mil millones correspondieron al Seguro de Salud, ¢9 mil millones al Seguro de Pensiones y ¢1.235 millones se destinaron al pago de intereses.

“En Mayo 2016, se concretó el segundo, a ejecutarse por tractos, por un monto total de hasta $420 millones (¢228 mil millones de colones al tipo de cambio de ese momento) proveniente un empréstito negociado con el Banco Mundial, que le permitió a la Caja desarrollar su mayor portafolio de inversiones en décadas por ¢842 mil millones de colones. Eso hizo posible la planificación (y en algunos casos el inicio) de la construcción de los hospitales de Puntarenas, Turrialba, Golfito, la torre este del Hospital Calderón Guardia y de otros 196 proyectos de construcción, mejoramiento y equipamiento entre el 2017 y el 2021″, detalló el exmandatario en la publicación.

Solís destacó además que el crédito hecho al Banco Mundial fue apoyado por la Asamblea Legislativa, lo que le dio mucha satisfacción porque representó un trabajo en equipo.