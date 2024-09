Luis Guillermo Solís pasó de gobernar el país a tener un pasatiempo que lo reta y lo llena de sabor

Luis Guillermo Solís ahora dedica su tiempo libre a la agricultura. (Rocío Sandí Z.)

Luis Guillermo Solís, expresidente de la República, pasó de gobernar Costa Rica a dedicarse a un pasatiempo que lo llena de alegría y sabor, aunque a veces también le da dolores de cabeza.

El exmandatario habló con La Teja sobre cómo se siente en esta etapa de su vida y aseguró que está tranquilo y disfrutando todo lo que puede a su familia, sobre todo, a sus tres nietos.

LEA MÁS: Exembajador hizo picadillo el proyecto de jornadas 4x3 que tanto defiende Rodrigo Chaves

¿Cómo se ha recuperado de las operaciones que tuvo de próstata y de cadera?

Muy bien, gracias a Dios, las dos operaciones tuvieron resultados exitosos. He estado con los controles normales con los especialistas, tengo cita cada año, más o menos. Eso sí, hay cosas que no puedo hacer como antes, sobre todo por el tema de la cadera, no puedo montar a caballo, no puedo andar en cuadraciclo, no debo hacer ciclismo por aquello de una caída, pero puedo caminar bien y todo.

El expresidente trabaja la finca familiar que tiene en Paracito de Moravia. (Rocío Sandí Z.)

¿Cómo se siente en esta etapa de su vida?

Me siento muy tranquilo y contento, porque los años previos a la presidencia fueron muy intensos en lo académico; yo trabajaba todo el tiempo en la universidad dando clases o en proyectos fuera de la universidad, como consultor, y eso implicaba muchos viajes, era muy desgastante.

Ya en la presidencia ni le cuento por qué fue una intensidad muchísimo mayor, eran días de entre 14 y 17 horas de trabajo, quedaba poco tiempo para temas de familia y para descansar.

Ahora es distinto, siempre tengo cosas que hacer, pero ya es a otro nivel, puedo sacar tiempo para compartir con mi familia y chinear a mis dos nietas y mi nieto.

Él disfruta sentarse a comer los productos que con tanto esfuerzo cultiva. (Rocío Sandí Z.)

Sé que ahora dedica parte de su tiempo a la agricultura, ¿hace cuánto empezó con eso?

Siempre he estado relacionado con la agricultura, pero de forma muy artesanal; con mi papá, mi abuelo y mi hermano sembraba elotes y cosas para la casa. Una vez sí sembré mucho ayote, como dos hectáreas, y la cosecha fue todo un éxito, pero el precio estaba en el suelo, así que no fue una experiencia muy lucrativa.

LEA MÁS: De repartidor de comidas a ser el fisioterapeuta “oficial” del Chirripó

Después de la presidencia me fui para Estados Unidos y, prácticamente, dejé abandonada la finquita familiar, que está en Paracito de Moravia. Ahora que volví me encontré con que estaba invadida por zompopas y había mucho charral; entonces, empecé a retomar poco a poco el poner el terreno en orden y una vez que ya todo estaba bajo control decidí empezar a sembrar. Empecé a finales del año pasado.

Es una actividad familiar porque mis hijos me ayudan siempre que pueden, hasta Mercedes se ha apuntado y ha estado sembrando con nosotros, también hay un muchacho que nos ayuda con la finca, pero yo soy el que más voy y estoy pendiente de lo que tengo sembrado.

Los hijos aveces le ayudan en la finca, pero la mayor parte del trabajo la hace él. (Rocío Sandí Z.)

¿Qué le gusta cultivar?

Maíz, legumbres, frijoles, cubaces, chayotes; también intenté sembrar tomate y chile dulce, pero no me fue bien porque hay que cuidarlos mucho. Entonces siembro cosas que no requieran una gran atención, como yuca, vainicas, unos poquitos zuquinis, culantro, rabanitos y zanahoria. También tengo aguacate, duraznos y manzana rosa.

¿En qué se parece cultivar a gobernar?

Primero, hay que hacerlo con cariño porque, en el caso de gobernar, uno se encuentra con una gran resistencia en muchos sectores. En el caso de la agricultura hay que lidiar con plagas. También muchas veces se hacen charrales, una finca se encharrala en dos meses.

Luis Guillermo Solís pasó de gobernar el país a cultivar la finca familiar

Segundo, hay que tener paciencia, no se puede podar si no es con la luna menguante, no se puede sacar más rápido la cosecha de frijoles de lo que da la tierra, igual al gobernar, hay procesos que se tienen que respetar.

Tercero, hay que tener conocimiento, no es indispensable, pero sí es muy importante saber cuándo sembrar, qué sembrar, dónde sembrarlo y cómo, lo mismo pasa para gobernar, hay que saber cuándo y cómo hacer las cosas.

LEA MÁS: ¿Sabía que hay una pulpería en medio del camino al Chirripó? Su encargado cuenta cómo es trabajar ahí

Cuarto, hay que ser generosos, tanto con la naturaleza como también con la gente con que uno trabaja. A la vez hay que ser mesurados y no gastar más de la cuenta en semillas, abono, agroquímicos, si se pasa la mano con algo se puede echar a perder.

El exmandatario dice que es mucho más fácil cultivar que gobernar. (Rocío Sandí Z.)

¿Para usted qué ha sido más fácil: gobernar o cultivar?

Cultivar es mucho más fácil. Gobernar es el ejercicio de la complejidad suprema. En el caso mío cultivar es un pasatiempo que las consecuencias más terribles a las que me llevaría es a decirle a mi familia: “miren, se me echó a perder la finca, vamos al súper y compramos elotes”.

En el caso del gobierno, la responsabilidad es inmensa, suprema, y está en juego la vida de las personas, la salud y el bienestar del país, entonces sí, definitivamente, eso ha sido mucho más difícil.

¿Sabe más rico sentarse a la mesa a comer algo que usted mismo sembró?

Ah sí, claro, y uno se divierte mucho más, lo que pasa es que la escala cuenta, en el súper el tomate cuesta la mitad de lo que a uno le cuesta el tomate hecho en la finca, puede saber más rico porque uno no le pone tanto químico o lo deja madurar en la mata. Pero en la finca yo hago diez matas, no cien, ni mil.

Luis Guillermo Solís ahora dedica su tiempo libre a la agricultura