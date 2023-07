Luis Guillermo Solís revela qué pasó el día que lo madrearon cuando salió a comprar pan

Luis Guillermo Solís contó cómo fue que le pegaron la madreada. Foto: Cortesía. (Cortesía de Luis Guillermo Solís)

Luis Guillermo Solís contó cómo fue que se dio la situación en la que un hombre terminó madreándolo cuando salió a comprar el pan.

El expresidente de la República dice que no está acostumbrado a ese tipo de faltas de respeto y que aunque muchas personas le toman fotos y videos cuando lo ven, la mayoría simplemente pasan a la par como si nada.

“Uno de los enemigos más grandes de Costa Rica. No, no, como te cag... en el país. Ustedes son una banda de malp..., Luis Guillermo”, le dijo el sujeto a Solís mientras graba un video que luego difundió en redes sociales.

“Esta es la primera vez, yo no tengo protección, volví a hacer el ciudadano Solís. Eso fue hace unas tres semanas. No sé quién es, no lo conozco, ya estaba a 200 metros de mi casa cuando sacó el celular y empezó a decirme cosas, me sorprendió porque mucha gente toma videos donde voy caminando, les gusta la idea de que un expresidente pueda andar caminando por la calle como si nada, pero sé que las cosas están cambiando, que hay que tener cuidado”, dijo Luis Guillermo.

“Hay mucha insatisfacción en la gente y muchos no están en disposición de hacer concesiones”, agregó el exmandatario.

El expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, dice que el PAC está en cuidados intensivos. Foto: Cortesía.

El exmandatario también lamentó la difícil situación que enfrenta el PAC, que no logró sacar ni un solo diputado para esta administración.

“Está en cuidados intensivos, recibimos con claridad un mensaje del electorado en las elecciones pasadas y eso nos obligaba a una reflexión hacia adentro del partido, hemos estado trabajando en eso. Tenemos no solamente que entender por qué llegamos al estado crítico en el que nos encontramos, sino ver qué habría que hacer para llegar hasta un momento distinto en algún futuro”, manifestó Solís.

