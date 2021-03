“Francisco de Paula, mi querido amigo Guti, vivió una vida de compromiso y responsabilidad con las políticas económicas de nuestra patria. Con su muerte perdemos una de las mentes más brillantes. Su muerte no hace más que honrar una larga trayectoria de dedicación al país. Tuve el honor de que me acompañara durante mi segundo gobierno en el Banco Central, pero, sobre todo, me honró con su amistad durante muchos años”.