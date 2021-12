Hospital de Niños reporta aumento de casos por covid

Una madre que tiene a dos hijos internados en el Hospital Nacional de Niños dice estar preocupada porque vio a muchos chiquitos siendo atendidos en el centro médico.

“A mí me dijeron que la Marcial Fallas está repleta de casos, están movilizando a niños al Calderón Guardia y a otros hospitales porque la UCI (Unidad de Cuidados intensivos) no da a basto, es un virus retroviral”, dijo la madre que prefirió no revelar su nombre.

Los dos hijos de la señora presentan un caso de bronco-pulmonía a raíz del virus del que ella nos habla.

“Llegan los niños y de una vez para emergencias porque se están ahogando y los están teniendo que intubar, ni siquiera los hacen pasar a la sala de espera y todos prácticamente por lo mismo”, agregó la mamita.

Covid

La Teja consultó al Hospital de Niños y el doctor Carlos Jiménez, sudirector del centro médico aclaró la situación.

“Es cierto que en los últimos días hemos tenido un incremento nuevamente en los casos de pacientes por covid, pero la realidad es que el virus respiratorio sincitial ha disminuido y es falso que el hospital esté colapsado en estos momentos por virus respiratorios”, especificó Jiménez.

Hospital de Niños San José Gran cantidad de menores están llegando a emergencias del hospital de Niños por virus respiratorio. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

