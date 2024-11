Madre soltera, con 3 trabajos y que no vive en un condominio le responde a Pilar Cisneros

Alejandra Agüero, Chana, como le dicen de cariño, es una pulseadora madre soltera que suda la gota gorda y, con tal de sacar a sus cuatro hijas adelante, se parte el lomo con tres trabajitos que la dejan agotada.

Pilar Cisneros ha sido el centro de críticas de partes de diputados y la población en general, por sus despectivos comentarios. Alejandra es una de las que no dejó pasar sus palabras. Foto. Cortesía.

“Yo trabajo mucho, empecé desde los 17 años y necesito sacar a mis hijas adelante", nos contó en entrevista.

“He trabajado en construcción, cortando sandía, cocinera y, ahorita estoy aprendiendo jardinería. Cuido tres fincas, limpio las propiedades y las mantengo”.

“Un ratico hago construcción, repellando y arreglando un poco. Luego paso a la cocina y después a la jardinería. Paso todo el día ocupada, hay días en que me dan las siete de la noche y todavía ando recogiendo y batallando de un lado pal’ otro”.

“Montones de veces me he puesto a llorar sola en las noches, el cuerpo no me ha llegado a responder como yo quisiera por el cansancio y he llegado a pensar en que no voy a poder sacarlas adelante”.

Con un testimonio tanto es normal que las palabras de la diputada Pilar Cisneros, le cayeran como una patada en el estómago, luego de que alardeara de vivir en un condominio de lujo y llamara a la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, una “economista fracasada”.

“No puedo decir que he vivido en casa lujosas, pero la pobreza no tiene nada que ver con el valor de una persona. Yo he sacado a mis hijas adelante con puro esfuerzo y trabajo”, dijo con determinación Chana.

“No les ha faltado nada y no he tenido que vivir en un condominio con aire y lujos para que ellas salgan adelante. Me he esforzado mucho para que tengan lo que yo no tuve y eso no me hace una fracasada”.

“No tiene nada que ver, (Pilar) es una persona muy cerrada de mente”, sentenció.

La polémica

Toda la polémica entre las diputadas nació durante la consulta de constitucionalidad que realizó el partido de gobierno contra mociones aprobadas por la Comisión de Asuntos Hacendarios al Presupuesto Nacional 2025.

La conversación subió de tono luego de que Pilar Cisneros defendiera su estilo de vida asegurando que todo lo que tiene ha sido por “trabajar y sacarme la mugre durante 40 años”.

Es frase de la mugre también le dolió a Chana, quien piensa que es una forma burlista de hablar.

“Son comentarios que denigran a la gente pobre, no tiene que ver nada. Alguien puede tener las uñas llenas de mugre, pero son personas trabajadoras", dijo.

Chana ha trabajado muy duro los últimos 19 años para sacar adelante a sus fijas, pese a los malos momentos. Foto: Cortesía.

Tras el comentario de la mugre, Sofía Guillén le respondió a Pilar diciendo que ella tiene privilegios y una posición social que la mayoría de ticos no tienen.

Por si fuera poco, le dijo que el gobierno trabaja de manera “elitista y clasista”.

Cisneros no se guardó nada a lo que respondió:

“Tengo 70 años y sigo trabajando, no estoy en la casa en una mecedora esperando que llegue la pelona (...) Si usted no vive en un condominio bonito, ¿sabe por qué es? Porque usted como economista es un fracaso, administrando su millonario salario”.

Cortina de humo

A ojos del analista político, Rubén Grillo, hay dos formas de explicar este y otros zafarranchos que se han armado dentro de la Asamblea Legislativa en los últimos dos años.

Primero, hay que verlo desde el lado ideológico.

En este caso específico, Pilar Cisneros y el gobierno representan el movimiento conocido como “Libertarianismo”.

“Es el pensamiento de que si las personas se esfuerzan pueden llegar a tener todo lo que quieren. Entre más trabajen, hay más dinero y más acceso a casas, carros, ropa, etc”.

Por el otro lado, está Sofía Guillén y el Frente Amplio que tienen una visión más colectiva.

“Ellos cree que el Estado debe de prever los mecanismos y las oportunidades para que las personas puedan mejorar. Me refiero a mecanismos como educación, salud, empleo y más”.

La diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, no se quedó callada y le respondió a Pilar Cisneros los insultos.

En resumen, Rubén opina que “uno representa al individualismo extremo que dice: ‘el pobre es pobre porque quiere’, mientras que el otro, representa que el Estado debe darle oportunidades a todas las personas para atender sus necesidad básicas”.

Por el otro lado, tenemos todo un debate político que se muestra a través de los intereses.

“Lo que sucede es que el nivel de discurso de los políticos está llegando a un punto límite donde confrontan situaciones de vida personales. Está llegando a niveles tan bajos en los que lo que importa es discutir desde qué posición social estoy realmente y no tanto por el interés país”,

“A la población no le interesa si Pilar Cisneros vive en una casa muy grande y bonita, a la población no le interesa saber si Sofía Guillén es fracasada o no. A nadie le interesa saber estos temas de índole personal, lo que debería estar pensando la discusión política es cómo llegan a acuerdos para fomentar el desarrollo de las personas”, concluyó.