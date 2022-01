Maestra inicia campaña para ayudar con uniformes y útiles a estudiantes

Cada una de las acciones de la maestra de preescolar Jéssica Espinoza demuestran lo mucho que le importan los niños y que está dispuesta a sacrificar hasta su tiempo por verlos bien y felices.

Es por eso que, aunque este año tendrá menos vacaciones porque el curso lectivo pasado terminó este viernes y el próximo arrancará el 17 de febrero, ella comenzará este domingo 23 de enero, día de su cumpleaños, una campaña para dotar de útiles escolares, uniformes y hasta zapatos a cuanto niño pueda.

Jéssica Espinoza Medina Jéssica Espinoza, incluso dormía en su aula para poder tener la energía necesaria para jugar con sus alumnos. Foto: Cortesía (Cortesía)

“Yo soy soltera y sin hijos y sé que como yo hay muchas otras personas que tienen la posibilidad económica de echarle la mano a quienes menos tienen. En vez de gastarme la plata yéndome de paseo a la playa u organizando una gran fiesta, invierto ese dinero en ayudar a unos niños y si otros me pueden ayudar, son bienvenidos”, explicó la “niña” puntarenense que fue declarada la maestra del año 2021.

Espinoza tiene una lista de arranque de 30 estudiantes de Puntarenas y Guanacaste, de todos los niveles, desde kinder hasta cole, pero la experiencia de años anteriores le ha demostrado que siempre surgen más casos, por eso agradece desde ya la ayuda que usted le pueda brindar.

Ella pasa ayudando a los demas durante todo el año, por ejemplo, en diciembre les llevó regalos a los niños y meses antes recolectó alimentos para armarles diarios.

Luchadora

Jéssica sabe lo que es pasar dificultades y no solo económicas, desde que nació el doctor no le dio muchas esperanzas a sus padres y dijo que ella dependería toda la vida de ellos, pues Jéssica nació con una condición en la que sus manos y pies no se desarrollaron normalmente, pero eso no le cortó sus alas por lo que ella, con la mejor actitud, sale adelante con su propio esfuerzo.

“Desde este 23 de enero y por espacio de diez días para poder ir a hacer las compras antes del inicio de lecciones estaré recibiendo las colaboraciones de dinero por Sinpe o, si lo prefiere, puede escribirme y decirme dónde recojo los útiles o enviármelos por encomienda y yo siempre registro tanto lo que recibo, como las entregas, para que la gente compruebe que todo es aprovechado de verdad”, contó la educadora.

Jéssica Esinoza Medina Jéssica Espinoza en otros meses colabora con diarios para las familias que necesiten. Foto: Cortesía (Cortesía )

Si usted tiene una tienda, en cualquier parte del país, que tenga a la venta este tipo de productos de calidad, puede colaborar con un descuento para que le rinda más el dinero para ayudar a más niños.

O los padres de familia, si los zapatos de su hijo ya no le quedan y están en buen estado también puede donarlos, toda ayuda es bien recibida.

A ella le ayudan sus amigos Nini Fontana y José Bolaños, pero anda buscando más voluntarios comprometidos que quieran ayudarle en Guanacaste a recoger y distribuir los donativos.