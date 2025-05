Maestra miel de maple, influencer mexicana visitó Costa Rica y se enamoró de dos comidas ticas

En las redes sociales se le conoce como “Maestra miel de maple”. Es una educadora mexicana real quien tiene 2,3 millones de seguidores en TikTok, 1,6 millones en Facebook y más de 600 mil en Instagram.

Maestra miel de maple, la Influencer mexicana, visitó el país y quedó encantada con el helado de sorbetera y el chifrijo. En la foto, cuando ganó el premio de la cadena Nickelodeon como Activista del Año 2024. (Cortesía/Cortesía)

Resulta que la maestra decidió visitar Costa Rica entre el 13 y el 17 de mayo pasado y la pasó de lo lindo, tanto así que hizo un video del momento en el cual le estaba contando a sus alumnos lo que vivió en Tiquicia, video que ya tiene casi 200 mil reproducciones en Tiktok.

La Maestra Miel de Maple le contó a sus alumnos del viaje a Costa Rica

Nosotros la buscamos y ella amablemente nos atendió vía WhatsApp. Se llama Karen Contreras y nació en Jalisco, Guadalajara; tiene 33 años.

Pensando a dónde ir para aprovechar el fin de semana largo que tendría por el Día del Maestro, encontró una buena oferta de tiquetes aéreos y se vino para Costa Rica.

“Sabía muy poquitico de ustedes, casi nada. Me dije, ‘vamos a ver qué hay por allá’, siento que sí vale la pena conocer porque no tenía la más mínima idea de lo que me iba a encontrar”, nos dijo.

En los rápidos del Pacuare hasta se cayó, pero fue feliz. (Cortesía/Cortesía)

Peligro de dinosaurios

Antes del viaje, le comentó a sus estudiantes a dónde iría y ellos quedaron encantandos, incluso, hubo uno que le advirtió que tuviera mucho cuidado porque en Costa Rica hay dinosaurios y hasta en una película (Parque Jurásico) lo confirmaron.

La Maestra Miel de Maple disfrutó tanates la natuarelza tica

“El primer día que llegué me quedé en San José, entonces me llevaron al puro centro, al Mercado Central, donde comí frutas superdeliciosas, comí miel de chiverre y visité varias tienditas.

“Aquí en México les decimos fondas, ustedes soditas, pues en una de esas comí y también probé un helado muy sabroso, me dijeron que se llamaba helado de sorbetera, demasiado rico con un muy buen sabor a canela; también fui al Museo Nacional”, recordó.

La Maestra Miel de Maple es de Guadalajara, México. (Cortesía/Cortesía)

El segundo día agarro un tour a los rápidos del Pacuare.

“Me encantó la experiencia. Nunca antes hice algo parecido. Iba con muchos nervios, pero el guía fue muy atento. Me divertí mucho y hasta me caí al río, casi pierdo el celular.

La Maestra Miel de Maple se animó en los rápidos del Pacuare

“Fueron tres horas en los rápidos y quedé demasiado impresionada con tantísima naturaleza, tanto verde. En Guadalajara no se ve algo así. Tuve la linda experiencia de ver en vivo una mariposa Morpho, algo increíble. Me acordé de mi estudiante y su advertencia porque de verdad me sentí en la película Parque Jurásico al ver tanto bosque”, reconoció.

La naturaleza tica la sorprendió, jamás imaginó que hubiese aquí tanto verde. (redes/Instagram)

Su tercer día la llevó a La Fortuna de San Carlos, pero antes hubo la tradicional parada en la catarata de La Paz.

“Nos llevaron a una cafetería que está en un cafetal, impresionante los cultivos de café. Costa Rica me dejó impresionada por tanta naturaleza, definitivamente volveré”, advirtió.

También quedó impactada con el volcán Arenal, las aguas termales y haber visto en vivo y a todo color una mamá perezosa con su hijo.

“Me comentaron que el actor Will Smith grabó una película en La Fortuna y se ve el volcán Arenal, no la he visto, así que es tarea pendiente, tengo que verla para recordar. Ver un perezoso fue impresionante, no me lo esperaba, además vi colibrís, espectacular.

Asegura que volverá al país para seguir disfrutando de la naturaleza. (redes/Instagram)

“No me esperaba que visitar Costa Rica fuese una conexión total con la naturaleza, además, de una experiencia espectacular en la comida porque comí sabroso. El gallopinto me encantó, pero mi preferido fue el chifrijo, todos los días quería comerlo. Costa Rica es otro mundo, definitivamente tendré que volver”, aseguró.

La influencer

El pasado lunes 19 de mayo la “Maestra miel de maple” regresó a clases y les contó sus experiencias del paseo a los estudiantes, quienes le adelantaron que habían visto todos sus videos. Es que iba publicando videos en el Pacuare, en el Arenal, en fin, de todo lo que hizo.

Por supuesto que estaba el alumno que le advirtió de los dinosaurios y de inmediato le preguntó si había visto uno, algo que le dio mucha risa a la profe.

Karen es educadora de preescolar, actualmente le da clases a pequeñitos de 5 y 6 años, los que el otro año entran a primer grado de escuela.

No olvidará esos cafetales en donde tomó cafecito tico que le encantó demasiado. (Cortesía/Cortesía)

“Comencé en redes sociales hace como tres años, después de la pandemia, porque me hice consumidora de las redes, sobre todo de TikTok. Viendo y viendo, me di cuenta que no había contenidos de maestros en redes, muy poquitos, por eso me animé a hacer.

“Empecé a compartir mis experiencias con los estudiantes de preescolar para darle valor a nuestra profesión. A nosotros nos veían como las personas a los que les dejan los niños para que los cuidemos, pero eso no es así, hacemos miles de cosas. Quería que los maestros tuviesen más estrategias para aplicar en el aula”, aclaró.

Ella fue un éxito total en redes desde el primer video, ya que tuvo tres millones de vistas y a partir de ahí se consolidó como influencer, a tal punto que sí logra ganarse buena platica por todo lo que hace en redes.

Karen comenzó en redes sociales hace 3 años y ahora tiene millones de seguidores. (Cortesía/Cortesía)

“La verdad es que sí me siguen millones de personas y eso me alegra porque pueden ver lo que realmente hacemos los educadores. Viajar a Costa Rica me hizo ver la cantidad de ticos que me siguen, son muchos, no lo sabía y me encanta”, comenta con alegría.