“Primero se me ocurrió hacer empanaditas de chiverre y de piña para vender. Después me metí a un curso de decoración de queques, pero se quedó a medio palo por los cierres de la segunda ola; sin embargo, la profe y el Internet me ayudaron mucho para afinar lo que no vi en clases y así me tiré al agua haciendo queques y todo tipo de reposterías”, recordó.