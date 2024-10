Mamá de cuatro hijos venció sus miedos para volver a estudiar y ahora ve los frutos

Francis Elizeth García Morales es una valiente mamá de cuatro hijos que hace un tiempo dejó a un lado sus miedos con el fin de volver a estudiar y aspirar a un mejor futuro.

Ella tiene 27 años y contaba con el bachillerato en educación media, por lo que sintió la necesidad de prepararse para darle un mejor futuro a sus hijos de 11 y 9 años, así como de unos gemelitos de 7 años, por lo que se matriculó en la sección nocturna del Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano, en Tirrases de Curridabat, donde cursa la especialidad de Secretariado Ejecutivo.

Mamá de cuatro hijos hizo a un lado los miedos y retomó los estudios, ahora está feliz. (MEP)

Antes de retomar sus estudios trabajaba en un hospital, en el área de limpieza, y aunque sabe que ese es un trabajo digno y durante mucho tiempo le permitió llevar la comida a su hogar, soñaba con un mejor empleo para darles una mejor calidad de vida a sus hijos y ya lo consiguió.

“Viera que yo estaba trabajando en limpieza en un hospital y un día me pregunté si ese era realmente el futuro que quería, y no fue fácil, uno siente que todo se le viene encima, que no va a poder, pero hoy a punto de concluir mi formación, me siento orgullosa de todos los sacrificios”, dijo García.

Esta mujer ejemplar asegura que la actitud es fundamental para salir adelante. Hoy se siente feliz en su trabajo de secretaria y sabe que sus hijos la admiran por el esfuerzo realizado.

Los hijos de la valiente están orgullosos de ella. (MEP)

Irving Fernández, coordinador de Permanencia Estudiantil del MEP, dijo que en Costa Rica la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo (UPRE), busca liderar y promover acciones que ayuden a la población estudiantil.

“Con el trabajo colaborativo, tejemos una red de apoyo cada vez más fortalecida y robusta que procura la inclusión y mayores oportunidades de desarrollo para la sociedad costarricense”, dijo Fernández.

Sin duda, Francis es una prueba de lo anterior.