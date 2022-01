Mamá de Marco Albertazzi: “Dicen que mi hijo escupió a una policía, ¡jamás, eso no es cierto!”

Lorena Albertazzi, mamá de Marco Albertazzi, el líder antivacunas que detuvieron este jueves en la madrugada por el ataque que se dio el miércoles en el hospital San Vidente de Paúl, asegura que lo que andan diciendo de su hijo son mentiras.

“Mi hijo no convocó la manifestación de ayer (miércoles), él andaba conmigo en un funeral y lo llamaron para decirle que la situación se había complicado y como él es pacificador, se fue para allá”, contó.

La mujer, quien también es pastora e hija espiritual de Rony Chaves, un pastor de mucha confianza de Fabricio Alvarado, dijo que a su hijo le atribuyen acusaciones que no cometió.

Marco Albertazzi estuvo en el ataque se que dio el miércoles en el hospital de Heredia. Foto: Cortesía.

“El miércoles en la noche él estaba en la casa y una amiga abogada lo llamó para contarle que estaba en los Tribunales de Heredia haciendo un trámite y él se ofreció a ir a recogerla porque no andaba carro.

“Cuando estaba esperándola llegó la policía, le pusieron unas patrullas atrás del carro y le prendieron los focos para encandilarlo. Él me llamó para contarme lo que estaba pasando y le dije que cerrara bien el carro y no saliera para nada, después habló con unos abogados y ellos dijeron que no tenía que salir si los policías no tenían una orden de un juez”.

[ Detienen a Marco Albertazzi, el de ¿cuál pandemia?, por invasión a hospital de Heredia ]

Los oficiales consiguieron la orden del juez y lo detuvieron.

“Andan diciendo que mi hijo escupió a una policía, ¡jamás, eso no es cierto! yo a ese lo parí y lo conozco, si él ve una injusticia levanta la voz y lucha, pero hacer una cosa así, jamás.

“Él lo que está haciendo es luchando porque quieren ponerle a la gente una vacuna experimental y ahora quieren obligar a los niños a ponérsela, incluso si los papás están en contra, eso es una barbaridad. No hay nadie que se haga responsable si a uno le dan efectos secundarios por ponerse eso”, manifestó Lorena.

La mujer dice que su hijo está enojado porque los magistrados no les han dado pelota a los antivacunas con los recursos que han presentado contra la vacunación obligatoria y por eso es que dijo en un video que si era necesario irían casa por casa a buscar a los magistrados.

Ese, precisamente, es otro de los hechos que investigan las autoridades judiciales ya que analizan si esas declaraciones podrían considerarse como amenazas.

El sospechoso y los otros seis detenidos relacionados con el ataque en el centro médico permanecen detenidos a la espera de que se programe una audiencia de solicitud de medidas cautelares.