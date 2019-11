"No le voy a mentir, hacer este trabajo es cansado porque uno se expone al fuerte sol. Luego del trabajo debo llegar a mi casa a buscar agua potable porque en la casa no hay y entonces jalo agua en una pichinga y para llenar tres estañones para mis papás y mis hijos debo hacer siete viajes de 200 metros, pero me siento feliz porque le podré comprar unos regalitos a mis hijos para Navidad”, comentó.