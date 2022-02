Mamá de tico en Ucrania: “Tengo la fe de que Dios va a cuidar a mi hijo y a su familia”

Doña Virginia Soto perdió la paz y el sueño el jueves, cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó “una operación militar” en Ucrania, ya que uno de sus tres hijos está en ese país.

Se trata de Sebastián Fallas, un alajueliteño de 33 años, quien conoció aquí en Costa Rica a la ucraniana Svitlana Olifirova y se enamoró. Ella vino a nuestro país a trabajar y se casó con el tico en el 2014, producto de ese amor tuvieron a su hijo Gabriel en diciembre del 2017.

Hace tres años la familia se fue a pasear a ese país europeo, pero decidió quedarse allá y establecerse. Él consiguió trabajo en un centro de llamadas.

Sebastián se fue hace tres años a vivir a Ucrania con su esposa y su hijo. Foto: Cortesía de Witney Fallas. (Cortesía de Witney Fallas)

Sebastián, su esposa y su hijo Gabriel están ahorita refugiados en casa y no pueden salir ni para ir al supermercado, porque así lo establece la ley marcial. Ellos están en Boryspil, en la capital Kiev, y escuchan los bombardeos y el constante paso de los aviones de guerra, lo que los tiene tensos y con mucha angustia.

Desde hace semanas, doña Virginia y su hija Witney empezaron a preocuparse por el conflicto político entre Rusia y Ucrania, porque temían que se dieran algún ataque y ahora que sus temores se cumplieron, están con el Jesús en la boca ya que les preocupa la seguridad de ellos.

“No puedo ni dormir pensando en todo lo que está pasando, estamos orando mucho para que todo se calme, tengo la fe de que Dios va a cuidar a mi hijo y a su familia.

“Yo tuve la oportunidad de ir a Ucrania hace dos años y es tan lindo, hay tanta belleza, a mí me gustó mucho la forma de vida, la gente, la gastronomía, todo. Es difícil creer que ese lugar tan lindo que conocí ahora esté viviendo una situación tan tensa y peligrosa”, dijo la angustiada mamá.

Temen que lo llamen al Ejército

Otro de los temores que les roba la paz es la posibilidad de que manden al tico a luchar con el Ejército, ya que hace poco tiempo recibió la ciudadanía de ese país.

Este jueves se dio a conocer que el presidente de esa nación, Volodímir Zelenski, anunció la movilización militar general para contrarrestar la invasión rusa, según un decreto publicado en su página web.

Doña Virginia tuvo la oportunidad de visitar a su familia en Ucrania hace dos años. Foto: Cortesía de Witney Fallas. (Cortesía de Witney Fallas)

La medida afectará a las personas sometidas al servicio militar obligatorio y a los reservistas, estará en vigor durante 90 días en todas las regiones del país, precisó el texto.

Al mismo tiempo, durante esos 90 días Ucrania prohibió a todos los ciudadanos varones, de entre 18 y 60 años, salir del país, esto porque podrían ser requeridos para luchar.

Witney Fallas, hermana de Sebastián, dice que no tienen claro si esa directriz incluye también a su pariente, pero temen que sí por tratarse de un ciudadano nacionalizado.

“Hay muchas cosas inciertas, el solo hecho de pensar que podrían llamar a mi hermano para luchar nos preocupa muchísimo, hay que ver cómo avanza la situación”, manifestó.

Antes de que se diera la invasión, la hermana le recomendó que quizá lo mejor era que saliera de allí con la familia por las amenazas rusas, pero él no lo creyó necesario.

“Cuando le decía que parecía que Rusia iba a atacar, él decía que no creía que llegara a tanto, que las amenazas se iba a que quedar hasta ahí. La impresión que tengo es que todos allá, hasta el Gobierno, estaban confiados de que no iba a haber ataques, hasta el momento en que cayó el primer misil se dieron cuenta de la gravedad de la situación”, relató.

Los familares de Sebastián están pidiendo ayuda en el Consulado tico en Austria para sacarlo a él y a su familia de Ucrania. Foto: Cortesía de Witney Fallas. (Cortesía de Witney Fallas)

Piden ayuda y oraciones

Estos días de angustia han hecho que la familia quiera abandonar ese país, por eso Witney ya empezó a buscar ayuda con el Consulado tico en Austria (es el más cercano a Ucrania).

“Estoy mandando fotos de los documentos de ellos y nos dijeron que harán todo lo posible por sacarlos lo antes posible. No sabemos si mi hermano va a poder salir por la prohibición de que los hombres de entre 18 y 60 años abandonen el país, pero esperamos que de momento puedan al menos sacar a mi cuñada y a mi sobrino para protegerlos. Ya ellos tienen la maleta lista para salir apenas puedan.

“Lo que podemos hablar es poco, hoy (viernes) en la madrugada fue la última vez que me pude comunicar con mi hermano por WhatsApp y me dijo que están bien, pero se siguen escuchando los bombardeos. Aún tienen comida, pero están relacionándola lo más que pueden porque no saben por cuánto tiempo se mantendrá esta situación tan tensa”, expresó.

Las allegadas de Sebastián dicen que muchas personas están orando por su situación y eso las llena de fuerza y esperanza. Ellas agradecen las oraciones y piden a la gente que sigan pidiéndole a Dios que se calme la situación en Ucrania.