Mamá desesperada amenazó con amarrarse a poste para que le resuelvan problema en colegio

Natalia Mora Morera no puede entender por qué a estas alturas aún no hay claridad sobre si su hijo Adriano tendrá que repetir sétimo año o cursará octavo.

El muchacho estuvo el año pasado en el Liceo Manuel Benavides, en Heredia, y al final del curso lectivo se determinó que debía ir a convocatorias en cuatro materias.

Mamá denuncia que en el colegio Liceo Manuel Benavides hicieron las pruebas de convocatoria muy tarde (Facebook Liceo Manuel Benavides/Facebook Liceo Manuel Benavides)

La preocupada mamá dice que el año pasado fue complicado, su muchacho no se esforzó como debía y a eso se debió en gran medida el resultado.

“Mi hijo sí se quedó porque no le puso en todo el año y yo eso lo acepto y lo reconozco como mamá, pero también hay que reconocer cuando el estudiante quiere enmendar lo que está hecho y bueno... es la primera vez que yo veo una convocatoria a estas alturas del año.

En busca de soluciones para que la situación no se repita, Natalia y su esposo están haciendo un gran esfuerzo y matricularon a Adriano en un colegio privado.

Se suponía que debía entrar a clases el 5 de febrero; sin embargo, el muchacho aún está esperando un resultado para ver qué año cursará.

“No entiendo por qué en el colegio pusieron las fechas de esa segunda convocatoria para iniciar el 10 de febrero, muy tarde, imagínese que mi hijo hizo el lunes pasado, Estudios Sociales, el miércoles Inglés, el viernes Español y hoy (lunes) Matemáticas.

Natalia Mora Morera denuncia atraso en las pruebas de convocatoria en el Liceo Manuel Benavides. (Natalia Mora)

“Ya los resultados de los primeros tres exámenes nos los dieron y los pasó, por dicha, pero falta el de Matemáticas. Ya él está matriculado en el nuevo colegio, pero ahí me dicen que no lo pueden poner en octavo porque luego tendrían que devolverlo a sétimo, ni tampoco lo puede poner en sétimo porque podría haber pasado ese último examen”, contó la preocupada madre.

Mamá pide empatía y comprensión

La mamá dice que este lunes, después de que su hijo hizo el examen, trató de pedir a las autoridades del colegio empatía y compresión, pero no le fue muy bien que digamos.

“Pedí hablar con el director del colegio, pero él no quería conversar conmigo, entonces dije que iba a hacer huelga, que me iba a amarrar a un poste porque necesitaba que me resolvieran, ya mi hijo tiene dos semanas de atraso en este curso lectivo. Después de que le dijeron eso, sí me atendió y me dijo que según el reglamento tenía tres días para darme el resultado del examen de Matemáticas, yo le pregunté que en cuál reglamento decía que podían hacer las convocatorias en estas fechas y no me dijo nada. De verdad yo esperaba otro tipo de respuesta, algo así como: ‘vamos a tratar de revisar los exámenes lo antes posible’.

El colegio estableció muy tarde las fechas de convocatorias. (Facebook Liceo Manuel Benvides)

“Mi hijo está en la casa esperando, está confundido, no tuvo su entrada a clases normal, no tuvo ese primer día bonito. Lo metimos en un colegio donde en las mañanas recibe las materias básicas y en las tardes deporte, pero no se ha podido incorporar”, expresó.

No solo mi hijo está con esa zozobra de no saber qué año cursará, así hay otros. Una mamá me contó que la hija de ella se quedó en la segunda convocatoria y que le dijeron que le iban a dar la oportunidad de hacer un trabajo especial, pero hasta el jueves que viene le van a decir en qué consiste el trabajo y tiene una semana para presentarlo ¿cuánto va a incorporarse a clases esa chiquita? Es demasiado el atraso aquí.

MEP va a investigar qué pasó

Según informó el Ministerio de Educación, las fechas oficiales para hacer esas segundas convocatorias era del 3 al 7 de febrero.

El estudiante esta muy confundido por todo lo que está pasando. (Facebook Liceo Manuel Benavides)

“Sobre la denuncia presentada por una madre de familia de un estudiante del Liceo Manuel Benavides, en Heredia, relacionado con que no le han entregado sus calificaciones de convocatoria, la Dirección Regional de Educación, tomó acciones sobre el particular y por medio de la supervisión solicitó que la institución entregue a más tardar hoy (lunes) los resultados de la persona estudiante para que continúe su proceso educativo.

“La supervisión investiga las causas y de encontrarse errores elevará una investigación disciplinaria contra el administrador del centro educativo”, informó el MEP.

La mamá espera que al dar a conocer su caso se intensifiquen los controles de parte del MEP hacia los centros educativos, para que respeten los calendarios tal y como deben de ser.