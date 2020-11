“Sin aguinaldo no hay regalos, estrenos, ni cena, así de simple. Desde hace dos meses hablé con mi hija para decirle que será imposible estrenar ropa o darnos un regalito. No creo que haya ni cena porque no recibiré aguinaldo, se lo llevó la pandemia. Estoy en tiempos de ahorro máximo”, nos comentó esta luchadora.